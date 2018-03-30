不必迷信“原色”纸巾

近些年，原色纸巾大行其道，其颜色相对较黄，包装上通常印有“纯本色”“无添加”“不易破”的字眼，商家宣称其更环保、更健康。虽然原色纸巾价格高很多，却深受青睐。其实，原色纸巾本身并不能说有多环保，而是生产相对来说较环保。

纸巾的制作是将原材料蒸煮成浆，洗涤筛选漂白净化后，送入造纸机，抄造完成后，进行压花等后加工。通常用到的材料是木浆、草浆或废纸浆等，浆料中主要含有纤维素、木素和半纤维素三种物质，木素含量越高，颜色越暗黄。普通的纸巾木素脱除率高，颜色看起来较白；原色纸巾颜色发黄是因为木素含量高，没有经过漂白工序，对环境的污染相对较小，而不能说纸巾本身就环保。一般情况下，本色浆在做成纸巾后，颜色有时不均匀，需要用调色剂来平衡，调色剂属于化学染剂，因此宣称“纯本色”也并不合理。

当你用原色纸巾擦拭物品或手上的水时，会发现不像商家所说的“不会破”。因为，真正的原色纸巾木素含量高，使纤维间的交织度低，纤维间结合力降低，手感和强度甚至不及普通纸巾，“不易破”只是营销噱头。如果原色纸巾的韧性高，可能是加了增强剂，例如变性淀粉、聚丙烯酰胺、甲醛树脂等，这类物质过量使用对环境和健康都有一定危害。

建议大家挑选纸巾时不要迷信“原色”，应该关注材料成分，一般来说，原生木浆优于草浆、废纸浆。