“不忘初心，共筑健康中国梦2018年迎春座谈会”举行

2018年1月27日，“不忘初心，共筑健康中国梦2018年迎春座谈会”在人民日报社新媒体大厦举行。会议主题是“健康医学如何推动当前医疗体制改革”。会议围绕践行落实国家卫生与健康大会把以治病为中心转变为以人民健康为中心的讲话精神，倡导文化自信，弘扬祖国传统医学为人类健康服务，纪念缅怀中国健康医学理论奠基人、首届国医大师陆广莘。

陆广莘（1927年—2014年）是当代著名中医思想家、理论家、临床家，中国健康医学理论奠基人。他在生前指出，天地之大德曰“生”。中医学是一门传统文化中“生生之道”与“生生之具”完美结合的典型学问，是循生生之道发展人的生生之气，用生生之具谋求天人合德生生之效的健康生态的实践智慧学，即健康医学。健康医学是中医学发展方向。当前中医药发展的重要工作是重铸中华医魂，重建中医主体价值体系。

2018年，在健康中国战略实施的背景下，无论传统中医药还是现代中医药的发展，都迎来了前所未有、大有可为的历史机遇期。大力传播健康医学，传承与发展陆广莘的健康医学思想是新时代赋予中医人的新使命。

中国民间中医医药研究开发协会会长陈珞珈研究员、中国社会科学研究院中医药国情调研组组长陈其广研究员、中国中医科学院中医基础理论研究所中医方法论研究室主任马晓彤分别作了题为“关于医改的几点评价”“以健康为中心，还是以疾病为中心—影响未来医学发展方向的动力、压力和阻力”“健康医学对医疗改革的促进作用”的主题报告。

与会嘉宾围绕陆广莘的健康医学思想、如何在人民健康系统工程中发展健康医学思想展开了交流。本次座谈会由中国民间中医医药研究开发协会生命健康专业委员会主办。生命健康专业委员会是陆广莘生前申请成立的。旨在团结广大倡导生命健康的工作者和管理者，以健康医学（生生之学）理论为指导，弘扬优秀民族医药文化，促进健康医学理论和方法的普及推广。会后秘书长李海玉表示，共筑健康中国梦，即共筑生生之梦，以中国传统“生生”文化为自信，增强民众生生意识，充分调动人体内在的卫生资源，服务于中国特色医疗卫生体系的建设。