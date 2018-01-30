随着冰点天气的来袭，热水袋、暖宝宝、USB接口取暖设备等再度受到追捧。人们认为，取暖设备轻巧，携带方便。其实，使用不当容易出现烫伤，而且烫伤后不容易恢复如常。

人体接触70℃的热源持续一分钟，皮肤可能就会被烫伤；而当皮肤接触44℃的热源持续6小时，也会造成烫伤，这种烫伤就叫做“低温烫伤”。低温烫伤的温度一般在44℃-51℃，皮肤损伤程度与温度、接触时间成正相关。

一般情况下，低温烫伤的热源温度较低，疼痛较轻，而且多发生在人们熟睡过程中，不易被察觉。这样低温热源持续作用，机体组织长时间受热源的烘烤，引起真皮深层及皮下各层组织烫伤，甚至会造成深部组织坏死。一旦处理不当，会发生严重溃烂，长时间都无法愈合。

低温烫伤后病变局限，常有水疱，水疱特点是颜色较深，疱液多为血性，创面基底苍白，感觉迟钝或消失。部分水疱溃破后局部结黑痂，经久不退。严重者可以深达骨骼，形成口小底大的烧瓶状。常见于下肢，尤其以小腿及足部多发，常常久治不愈或者因治疗不当迁延成慢性溃疡。

那么，冬季该如何防治低温烫伤呢？

（1） 特殊人群，时刻注意防范

低温烫伤好发于婴幼儿、老年人，尤其是合并有糖尿病、脉管炎或中风后遗症以及长期卧床者。这类人群对寒冷的抵抗力均较差，使用取暖物品较频繁。婴幼儿表达能力欠佳，如家长未能细心照顾则很容易导致低温烫伤。老年人皮肤随年龄增长而变薄，皮肤张力、感觉功能、对外保护作用、对周围环境温度调节功能差。因此老年人对低温刺激反应慢，在低温的持续作用下易导致烫伤。合并有糖尿病、脉管炎或中风后遗症的病人，因为血管神经病变，对热损害感知和防御能力低下，也是低温烫伤的高发人群。

（2） 未病先防，注意局部防护

为了避免发生低温烫伤，最好不要长时间接触温度超过体温的物品。比如使用热水袋取暖时，水温不宜过高，热水袋外面最好用布包裹隔热，或放于两层薄毯中间，使热水袋不直接接触使用者的皮肤。在使用各种取暖设备时一定要严格按照说明书操作，在使用金属和电子取暖器时，有封套的要使用封套，并且不要紧贴皮肤，这样就可以避免绝大多数的低温烫伤了。

（3） 已病防变，不要盲目处理

一旦发生低温烫伤，先用凉水冲一下烫伤处，以达到降温的目的，不要自行弄破局部烫伤水疱。要及时就医，千万不要用酱油或是牙膏涂抹烫伤处，容易引起烫伤处感染。低温烫伤伤及肌肤深部组织，治疗的时间较长。

中医也有很多独特的疗法及药物。比如煨脓湿润法、提脓祛腐法、贴敷疗法等，同时配合多种特色中医药制剂，如金黄膏、红油膏、生肌散、清凉油等，可以有效治疗低温烫伤，减轻患者痛苦，加速创面愈合。

（上海中医药大学附属龙华医院中医外科副主任医师 王云飞）