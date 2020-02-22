疫情期间，孩子在家要注意哪些安全问题？专家回应

人民网北京2月22日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。

针对孩子整天在家，要注意哪些安全问题。北京儿童医院急诊科主任、主任医师王荃表示，现阶段，孩子在家的时间明显增多，一定要关注孩子的居家安全。

1、家里的药物、消毒剂一定要妥善管理，不要用饮料瓶装消毒剂。

王荃提醒，千万不要小看孩子开瓶的能力，最安全的方法不是把瓶盖拧紧，而是要把不安全的东西放在孩子拿不到的地方，实现在搁置物品的时候是“高而远”的状态。

要做好家庭的安全教育，要明确告知孩子不能随意尝试这些物品。家长可以告诉孩子，爸爸妈妈给的东西才能吃，让孩子能够知道什么东西可以吃，什么东西不能去尝试。

2、窗户下面、阳台，不要堆放可以攀爬的物品。

孩子在家还可能发生坠落伤，包括坠床，从桌子、凳子上掉下来，甚至发生坠楼。王荃提醒，请家长一定要做好孩子的看护，在窗户下面、阳台，不要堆放可以攀爬的物品。

3、烧烫伤是儿童居家常见伤害，让孩子远离热源。

烧烫伤也是儿童居家常见伤害，王荃提醒，不要让孩子单独进入厨房、浴室，让孩子远离热源。在微波炉里取东西的时候，一定确保孩子不在周围。餐桌上尽量不放没有被固定好的桌布，以免被孩子拽下来。如果给小宝宝洗澡一定要先放冷水再放热水。家长在居家的时候要对孩子实现有效看护，所谓的有效看护，尤其是对小婴儿而言，一定要做到伸手可及、不间断、不分心，不要把小宝宝交给未成年人看护。

最后，王荃提醒家长们，现阶段要继续加强个人防护，减少外出。如果要外出，请全程做好自己和孩子的个人防护。居家生活应该张弛有度，应该保证孩子保持一个正常、规律的作息和生活习惯，在学习的同时也要加强锻炼，合理膳食，保证睡眠，重视心理健康，让我们和孩子共同平稳的渡过这个特殊时期，共同成长。