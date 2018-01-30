“建议将‘急救课程’列为广东省中小学的必修课！”近日，广东省政协第十二届一次会议举行大会登台发言和即席发言。身穿白大褂的省政协委员、广东省中医院急诊大科副主任丁邦晗列举数据、案例说明普及心肺复苏等急救课程的必要性、可行性，并提出具体措施建议。在发言的最后，他更是把这句话重复强调了3遍，引起全场人员的热烈掌声。（1月28日《广州日报》）

当患者出现心脏骤停，如能得到及时的心肺复苏，常可挽救其生命。但在“黄金时间”内，专业的救护人员往往无法赶到，第一目击者是否有急救知识和技能，对患者能否有生还的机会至关重要。然而，我国经过培训的第一目击者不到1%，与发达国家平均50%的普及率相差甚远。人们在扼腕痛惜的同时，更多的是对缺乏急救知识技能的哀叹。早有专家呼吁，在全社会普及急救培训，各类各级学校应把急救课程列为必修课。

提升急救技能是一个循序渐进的过程，没有捷径可走。美国人的急救能力和意识之强，就是通过从幼儿园到大学，直至社会的完整教育培训过程历练而成。与其他公共安全应对能力一样，急救知识与技能的教育培训，越早效果越好。从我国的现实情况来看，大多数中小学校对急救知识与技能重要性的认识不足，没有专业培训教师，未开设专门的急救课程，急救知识普及通常安排在体育课程中，学生急救知识基本为空白。

只有懂得基本的急救知识和技能，临危之际才能镇静、从容。一方面，需要从法律法规层面予以保障，厘清社会、学校、家庭急救教育的责任和义务，推进急救教育系统化、普及化、常态化；另一方面，要切实将急救教育列为学校课程日程，强化学生的安全意识、风险意识，通过系统教育，着力培养他们应对各种突发事件紧急避险和自救互救技能。（付彪）