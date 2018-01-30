女性更年期血压高多数能恢复

女性一生的激素水平都在动态变化，绝经期女性的雌、孕激素都处于一个相对很低的水平，在这个阶段女性不光会有睡眠质量变差，情绪不稳定，易急躁的情况，很多疾病也会找上门来，称为更年期综合征，高血压就是其中一个。

绝经期高血压多为暂时性但不可轻视

更年期出现的高血压有一个特定的名字，叫做“更年期高血压”，它是由于女性更年期阶段雌激素分泌减少，卵巢功能衰退，导致内分泌失调，植物神经功能紊乱，引起血压波动。更年期是一个“分水岭”，更年期前，女性高血压的患病率低于同年龄的男性，但是在进入更年期后，女性的高血压的发病率就会明显上升。

一旦更年期出现高血压，那过了更年期血压还会这么高吗？更年期高血压是由于激素水平大幅减低所致，属于症状性的高血压，很多更年期女性在日常生活中测血压时血压都正常，只是在情绪激动、睡眠不好的时候测量才会出现血压升高，这种高血压往往是暂时的，顺利度过更年期后血压就会恢复正常。

但是，并不是所有的更年期高血压在经过更年期后都能恢复。这是因为随着年龄增长，血管弹性逐渐下降，如果年轻时血脂较高，这就增加了动脉粥样硬化的风险，长期下去度过更年期后就可能会患上高血压。

所以，当您在这段时间发现自己的血压不稳定时，一定要定期监测，调整生活状态，如果血压仍处于较高水平一定要去医院就诊，千万不要轻视更年期高血压。

更年期出现高血压该怎么办？

限盐限糖限脂。在这里要向大家介绍一个概念，即“盐敏感性高血压”。盐敏感性高血压是指一些人对摄入的盐相对敏感，相对高一些的盐摄入量就会导致血液中的钠浓度升高，引起血压升高。目前我国高血压患者中60%是盐敏感性高血压，所以，“盐敏感”这个问题不容忽视。

而绝经期和绝经后的女性交感神经活性增强，活跃的交感神经可能使全身小血管痉挛，血管外周阻力增加导致血压升高。在盐敏感性高血压的防治中，限盐是关键，所以我们建议绝经期女性要“限盐饮食”，尽量避免“祸从口入”。

那么，为什么还有限糖限脂呢？这里的限糖限脂不光是指糖类，还指的是一些高热量的食物。更年期的女性雌激素的分泌突然降至较低水平，使雌激素对垂体的抑制减弱，糖代谢失常、食欲亢进，但新陈代谢降低又会导致热量消耗减少，出的少入的多，就会加重肥胖的风险，女性肥胖可不是一件好事，所以我们要限盐限糖，减少脂肪摄入，尽可能饮食清淡。

补充雌激素、钙。如果在更年期过程中您的激素水平降得很快，机体无法短期适应，会造成血压突然升高。而报道提示妇女每天摄入1000毫克的钙，可以使血压的舒张压下降约6%。所以您可以适当补充雌激素和钙。雌激素的补充需要在医生的监测下进行，同时您可以多喝一些豆浆、蜂蜜辅助。

对于钙的补充您同样可以通过饮食进行，每天可以早晚服用一杯温牛奶，并吃一些鱼、虾等含钙量高的食物。

调节身心。更年期很多女性都会出现面色潮红、脾气急躁、失眠多梦的情况，感觉“身体不受控制”。当您出现这样的情况时，一定要调节好情绪，正确宣泄不良情绪，时时开导自己，保持胸怀开阔乐观，心情舒畅，保证睡眠时间的同时适当进行户外锻炼，让身体活动起来，才能安全平稳度过人生的这一道“坎儿”。

我们想告诉您的是，更年期高血压并不可怕，更年期是正常的生理过程，是女性机体走向衰老的一个标志，如果血压一直徘徊在一个较高状态，应该去医院寻求医生的帮助，不要轻视血压的波动。