心梗“重女轻男”，真的吗？

■ 心肌梗死在性别方面存在差异，但分年龄层：小于60岁的患者中，男性的发生率是女性的3~4倍，但在大于75岁的患者中，女性的发生率则明显超过男性。

■ 气温低时，冠心病患者尽量避免室内外温差过大的寒冷刺激，避免恶劣环境下的运动或健身，避免对原有的心血管疾病“雪上加霜”。

近日，上海远大心胸医院心血管内科主任医师肖亦敏在该院官方网站上发表博文，对于最近广泛传播的，关于急性心肌梗死“重女轻男”的说法予以辨析，称“心肌梗死在性别方面存在差异，女性患病的概率远远高于男性”的说法确实存在，但分年龄层：小于60岁的患者中，男性的发生率是女性的3~4倍，但在大于75岁的患者中，女性的发生率则明显超过男性。

病情相比男性要严重的多

心肌梗死是冠心病中最常见的一种急危重症，也是致死、致残率最高的心血管疾病。专家指出：临床中，心肌梗死患者的症状、程度不一，其影响因素大多来自于自身存在的差异。

肖亦敏博文中提到，在临床中，女性冠心病多表现为非ST段抬高型心肌梗死、非阻塞性冠状动脉疾病、自发性冠状动脉夹层或冠状动脉痉挛。

斑块糜烂多见于年轻女性，易导致冠脉闭塞，引起急性心梗；冠脉痉挛多见于老年女性，较男性患者年龄更大。自发性冠脉夹层多见于无冠状动脉粥样硬化危险因素的女性。

经常吸烟女性患病风险增加7倍。肖亦敏说，对女性而言，吸烟、高血压、血脂异常、肥胖、糖尿病、心理危险因素影响较男性更大，其中吸烟是女性发生心肌梗死最重要的独立危险因素，可使小于55岁女性的急性心梗风险增加7倍！

症状表现居然都延迟。急性心梗通常表现为心绞痛、胸闷等症状，但对于一部分女性患者，却并未出现上述症状，或是比男性延迟出现。

死亡率不断升高。由于女性患者的症状表现有时不典型或延迟出现，很容易导致介入、外科搭桥等手术治疗出现延迟。若女性患者合并高龄、糖尿病、高血压等其他症状，更容易加重病情恶化，增高死亡率！

气温低，心梗发病率显著升高

专家指出，引发心梗的原因目前已经明确，其中过劳、暴饮暴食、便秘、吸烟、大量饮酒、激动、寒冷刺激均是重要因素。

医生从临床观察发现，每逢冬季气温突然变化时，患心肌梗死的病人明显增多。相关研究表明，单日平均气温每下降1度，接下来1个月发生心肌梗死的风险增加2%。

近期随着气温的进一步降低，原本患有冠心病、心肌梗死等心血管基础疾病的患者发病率显著上升。

专家说，气温低，人体四肢的血管就会收缩，血压升高，心脏负担增加。若加上气温骤降带来的应激，在原有冠心病的基础上冠脉血管收缩、痉挛，易出现心肌缺血甚至心肌梗死！

因此，冠心病患者，在冬季尽量避免室内外温差过大的寒冷刺激，避免恶劣环境下的运动或健身，减少心脏负担，降低意外风险，避免对原有的心血管疾病“雪上加霜”。

医学专家指出，心肌梗死患者约70%有先兆症状，主要表现为：

1.既往无心绞痛的患者突然发生心绞痛，或原有心绞痛的患者发作突然明显加重，或无诱因自发发作；

2.心绞痛性质较以往发生改变、时间延长，使用硝酸甘油不易缓解；

3.疼痛伴有恶心、呕吐、大汗或明显心动过缓或过速；

4.心绞痛发作时伴气短、呼吸困难；

5.冠心病患者或老年人突然出现不明原因的心律失常、心力衰竭、休克或晕厥等情况时都应想到心肌梗死的可能性。

上述症状一旦发生，必须认真对待，患者首先应卧床，保持安静，避免精神过度紧张；舌下含服硝酸甘油或喷雾吸入硝酸甘油，若不缓解，5分钟后可再含服一片。心绞痛缓解后去医院就诊。若胸痛20分钟不缓解或严重胸痛伴恶心、呕吐、呼吸困难、晕厥，应呼叫救护车送往医院。（记者 王凯）

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得了冠心病生活中处处要留心

尽管心梗的突发性强，死亡率高。但是更重要的是：我们在日常生活中，要做好定期体检，早期发现，早日治疗。

目前，人们热衷于高脂、高碳水化合物、高盐饮食，以及吸烟、酗酒，户外活动明显减少等生活习惯。这些不良生活习惯是导致动脉粥样硬化发生心脑血管疾病的主要原因。而且人们平时的保健意识差，不能定期进行健康体检，出现多种心血管高危因素时仍不知晓，并未加以预防，以致心脑血管病发病急增。

温水洗脸。冠心病患者早晨起床以后,用凉水洗脸可能诱发心绞痛发作，所以最好用温水洗脸。

洗头后吹干。对心绞痛发作频繁的冠心病患者,在洗头时最好采用靠背、头后仰、脸向上的姿势。让家人帮忙洗头,洗完后吹干头发,这样可减少心绞痛发作的可能性。

洗澡水温别太高。洗澡水水温过高的话，由于皮肤血管先收缩后扩张,导致血压先升后降，心跳加速，对心脏是极为不利的。冠心病患者最好用温水(37~39℃)洗澡，洗澡时间不宜过长,每次不超过30分钟，以免加重心脏负担。

睡前备好药。冠心病患者冬季睡觉时应注意保暖,避免着凉。睡前尽量不进食，不多喝水。夜间容易心绞痛发作的人，家属要准备好药品,到时可协助给药。若有心力衰竭的征象，如水肿、气短、乏力等可使用高枕睡眠，必要时去医院就诊。

大便别太用力。冠心病患者大便时不宜过分用力，避免引起心绞痛发作。大便最好用特制的椅子或使用马桶。如果有习惯性便秘，除了要多吃水果、纤维丰富的蔬菜或喝蜂蜜水，养成定时排便的习惯外，如厕时建议舌下含服硝酸甘油。

测算自己的运动量。冠心病患者外出或参加体力活动时要多加注意。对于自己能走多少路要做到心中有数。外出时要对路程的远近，要不要上下楼梯，自己的心脏能不能负担等问题进行全面考虑。天气不好时，尽量不要外出。

外出时别忘带药。外出时万一心绞痛发作，要停下来休息，同时舌下含服硝酸甘油等治疗心绞痛的药。（闻唱）