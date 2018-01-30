想和男友分手却又舍不得，怎么办？

Q:我今年24岁，大学还未毕业。我在实习时遇上男友，与之相恋。现在已经恋爱一年多了。我一开始并不是特别中意他，也不知道当初为什么会答应他，只是想着可以试试。刚开始恋爱的我们很甜蜜，每天视频聊天，异地的时候，他会大老远跑来学校见我，带我见他发小和他父母。

我以为我和他已经很亲密了，可是不久后我还是发现他出轨了。他出轨的对象是一个离过婚的女人，比他大很多。我受不了他的出轨，决定与他分手。他妈妈为此还向我道歉，但我只想逃离，就回到了学校。

我们分手后他就真正和那个女人在一起了，而我回到学校后，决定忘记这段不堪往事。但我动了真感情，要忘记他真的很难。没想到他前段时间又来到我学校找我，想与我复合。他向我发誓说以后不会再做对不起我的事情，也承诺我，会去我们一直计划定居的城市找工作。

现在我们又在一起了，半年来仍然吵吵闹闹，分分合合。在我们刚复合时，他告诉我想和我结婚，但那时我没有立刻答应他，只说考虑考虑。那件事情虽然已经过去了，但我知道我内心还是放不下，想到那件事甚至会觉得恶心。我受不了男友出轨，更受不了出轨对象是个比他大那么多的女人，这让我感到挫败，觉得自己很差劲。对男友我还有爱，却又恨他，我没有想好是否要和他结婚，但现在想到分手又会觉得舍不得，我该怎么办？

沙芸

A:沙芸，你好：

在你的文字中，仿佛每句话都表达着委屈和愤怒。我猜想，你恨的不仅是那个女人，更重要的可能是你想确认你在男朋友那里的“唯一性”。

唯一性，指的是在你内心亲密关系的世界里，你非常在乎对方心里——现在是男朋友，原来是父母——是否最爱的那个人是你？当男朋友回来求你，要和你继续关系时，你一方面感到曾被抛弃的愤怒，但另一方面，对于曾经的关系，你的内心依然放不下。或许这是你内心曾经因为他的背叛导致的“委屈”产生的希望能反转的痛苦中的“不甘心”。但在这些表面情绪之下，暗暗发酵的是掩藏在你坚强背后的悲伤与无奈。

复合后，你们的关系并不顺畅，吵架但又舍不得彼此离开，你的内心充满纠结。从背叛，到重新复合，这本身就在考验着彼此对关系的整合能力。分手或在一起都是一个选择，重要的是你可以发现背后的内心驱动力，了解自己想要的是什么？什么关系是适合你的？理顺了你自己的感觉，或许你会有力量来重新理解这个关系对于你的意义是什么？是取还是舍？

我认为，你应该深入探索一下你的内心，看看目前你的委屈与尴尬，和你内在的关系模式有什么关联。这也许需要一个咨询师的帮助，效果会更好一些。

专家

魏湘，国家二级心理咨询师，北京师范大学应用心理学博士