每次参加男友同事聚会我就像个“隐形人”

谈恋爱时，被另一半带去参加朋友聚会，往往彰显出自己的重要性。最近24岁的范荣静却很讨厌参加男友的同事聚会，即使大家都要带家属，她也想逃避这样的聚会，这究竟是怎么一回事？

男友同事聚会都要带上她

前日下午，记者在石桥铺北公交站见到范荣静。她身高1.65米，微胖，披肩直发，在一家教育机构做销售工作。一年前，她通过网络与大自己两岁的王先生相识相恋。

范荣静说，两人恋爱后，相处得还不错，目前还一起在南方花园D区租房子住。她的同事及朋友男友也都认识，而男友公司部门同事,每个月都会组织一次AA制聚餐，“他们部门总共就七八个人，每次聚餐大家都要带上家属，和他在一起后他几乎每次都要带上我。”

然而，范荣静却很不喜欢参加男友的部门同事聚会。“他们那些同事都是结了婚的，年纪最小的也相差七八岁，我和他们完全没有共同话题，加上我性格一直都比较内敛，就更没有啥聊的了。”范荣静说。但男友告诉她，两个人在一起就要慢慢融入双方的圈子，她也就只有很不情愿地去了。

一到聚会就像个“隐形人”

虽然只要有空范荣静都会参加男友的部门同事聚餐，但是她却很痛苦。范荣静回忆，她已经参加过4次男友的同事聚会，第一次参加是在半年前，那时大家初次见她，都很热情地打招呼，饭桌上还相互寒暄几句。

但第二次聚会，大家都认识了，见面相互问好之后就没话聊了，“那些熟悉的同事或家属要么就聊在场一些人的趣事，要么就聊家庭和孩子，要么就开玩笑啥的，我完全插不上嘴，偶尔男朋友给我夹下菜什么的，一顿饭下来也说不了几句话，只好闷头吃饭，完全像个‘隐形人’一样。”

“上个月在时代天街那次聚会很尴尬，我男朋友和男同事们坐在一桌，我和几个女同胞坐在一桌，我和她们一直没啥话题，就没说两句话。吃饭快结束时我去上了个卫生间，回来只剩一桌男同事还在喝酒，其他人全都逛商场去了，完全没有想起叫我。”范荣静说，因为男朋友旁边坐着部门领导，她也不好去拉男朋友走，只好一个人坐在那里玩手机，直到整个聚餐结束。

参加聚会更能融入双方圈子

面对自己的尴尬，范荣静也给男友王先生表达过自己的意思：人不熟，没有共同话题，不想参加这样的聚餐活动。但男友还是表示，和他在一起就要融入他的圈子，不熟悉慢慢适应就好了。

上周四下班回家后，范荣静和王先生说起第二天晚上约朋友一起吃饭的事。王先生说这个月的同事聚餐正好安排在周五晚上，要她一起参加。当范荣静说自己以后都不想去参加他的同事聚会后，男友又说：“别人都带家属了，我突然不带了，别人还以为我们感情出问题，或者是让他们觉得是不是得罪了你。”

“最后我还是没有去，叫他找借口说我有事，但是以后和他在一起还是要去的。”范荣静说，她不明白，谈恋爱若想要长期发展，就一定要融入对方的圈子吗？现在却不知道怎么才能融入到男友的圈子。

对此，王先生接受采访时表示，要融入双方的圈子，参加聚会是最好的方式，“以前可能在聚会中我和同事互动得比较多，让她感觉不到自己的存在感，后面会多带她找一些话题和同事们聊,同时也不要求她每次都去，偶尔去一次就行。”

七嘴八舌

李伟（男 26岁 程序员）：只有在相互都很看重对方的情况下，才会邀请参与自己圈子的聚会，那么另一方也应该积极配合。但是也不必每次都硬着头皮去参加，谁还没有点私事呢？

张玉霞（女 30岁 幼师）：应该参加另一半的聚会，融入对方的圈子，向他圈子里的朋友展示自己的存在，不然怎么知道他在外面干什么？随便一个理由就把你糊弄了。

胡祥军（男 31岁 建筑项目管理）：有的人希望有更多的私人空间，不希望对方参加自己的聚会，觉得自己被监视了。所以，被邀请参加对方的朋友聚会，甘愿被管着，应该感到高兴啊。

专家

长期交往就需要融入对方圈子

情感专家、重庆师范大学心理学教授周小燕认为，恋人相处，男友主动邀请女友参加他的聚会，融入他的圈子，一方面显示了男友对女友的真诚，另一方面是希望女方能多了解他一些，增加共同话题，这是想要长相厮守的表现。然而，以性格内向，和别人不熟悉为由，内心抗拒，这是典型的孩子气。很多人热恋期间大概很难理解男友在公司里人际关系的重要性，以为二人世界的卿卿我我大过天；但作为一个成年人，接触新人新事，处理各类关系是基本操作，如果想和男友往婚姻发展，肯定需要融入他的生活圈子，学会帮他打理一些人情世故。如果他们的聚会有些频繁，偶尔因为忙碌无法参加，也情有可原。如果感觉这种聚会成为了严重负担，导致双方相处很不开心，说明大家就真的不合适，可尽快放手，免耽误。（记者 张春莲）