神经调控治疗“植物人”

唤醒“植物人”不仅有爱与信念，还有这种手术！

在影视作品里，不离不弃的亲情，至死不渝的爱情，似乎都是唤醒植物人的心灵之药。但在现实世界里，对于植物人的治疗仍是世界性医学难题。

日前，陆军总医院附属八一脑科医院昏迷促醒中心主任何江弘在“人民好医生”客户端科普直播中表示，对于昏迷时间比较长，传统治疗效果不明显的病人来说，比较推荐的是神经调控治疗。

何江弘表示，神经调控是通过对患者现有保存功能进行重新调节，激活脑部处于低下的功能区，或者让本身不能完成任务的脑区也活动起来，就是医学上称的“神经修复与重塑”。

何江弘说，目前神经调控治疗分为两类：一类是无创式治疗（如经颅磁刺激、经颅直流电刺激等），通过在脑部摆放电圈，形成电场或者磁场去激活大脑皮层电的活动，达到增强神经环路效能，让患者的意识情况得到进一步改善。

另一类是手术植入式治疗，目前在国际上比较认可的是脑深部电刺激（DBS），即脑部起搏器治疗；此外，还有埋植于颈部的脊髓电刺激。把电极放置于脑内和意识相关的神经环路的重要节点里面，通过与外面的脉冲发生器连接，让不同刺激模式的电脉冲进入到脑内，参与并增强大脑环路活动，激活脑部的活动低下脑区，增加关键区域的信息交互，从而提高意识水平。

此外，除了神经调控治疗，植物人治疗的其他方式还有常规的药物治疗、康复训练治疗以及高压氧治疗等。（陈晓东）

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专家简介：

何江弘，主任医师，陆军总医院附属八一脑科医院功能神经外科/昏迷促醒中心主任；中国医师协会功能神经外科专家委员会委员、中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员；全军神经外科专业委员会功能外科学组委员。

擅长：植物状态（植物人）的促醒治疗；帕金森病、原发震颤、抽动秽语综合症等功能性疾病的外科治疗；三叉神经痛及面肌痉挛的微血管减压手术；各类颅内肿瘤、外伤、血管病的微创外科治疗。

出诊时间：每周四下午