美国艾伦研究所首席科学家克里斯托弗·柯奇博士表示，人的大脑含有约1000亿个神经元，构成了一个类似互联网的复杂网络。

要了解大脑是如何慢慢衰老的，首先应知道其发育的各个阶段。大脑在人的一生中持续变化。女性怀孕4周后，胎儿神经管开始关闭。7周后，第一个神经元和突触开始形成脊髓和大脑。从受孕到2岁之间，宝宝的大脑神经元每分钟增加100万个。快到2岁时，大脑大小约为成年期的80%。儿童期大脑发育尤为重要，孩子学习速度最快，不断了解和探索外部世界。大脑潜力惊人，直到22岁左右才完全发育，认知能力发育会再延迟5年。27岁左右，记忆力、反应速度开始缓慢走下坡路。

美国埃默里大学阿尔茨海默病研究中心科学家表示，一种普遍的误解是，衰老会导致认知能力受损，大脑衰老势不可挡，人们对此却无计可施。研究发现，虽然大脑的某些思维能力会随着年龄增长而衰退，但大脑其他部位却依然保持稳定。

尽管上了年纪大脑会自然失去一些神经元，但这对认知能力的影响没那么严重。研究表明，认知训练可以促进神经元之间的连接。

从生理方面看，大脑衰老现象一般出现在60岁之后，具体有两大表现：一是大脑体积逐渐缩小。这种轻微而持续地缩小发生于大脑皮层，主要影响执行功能（运动、心理活动等）；二是大脑海马白质（负责长期记忆、复杂心理活动等）开始慢慢收缩。从认知方面看，大脑衰老主要表现为：人的反应逐渐变慢，精确协调和复杂动作变得更困难。另外，注意力维持时间更短，操作多个任务会成为一种负担。学习新东西的能力也开始慢慢衰退。

美国脑神经科学家迈克尔·莫泽尼奇博士表示，大脑具有可塑性，在任何年龄都有能力让它变得更强大，能力得到进一步提升，让生活变得更有趣。终身学习有助于维持、保护和恢复认知能力。

神经心理学先驱加拿大心理学家唐纳德·赫布博士早在1949年就说过“神经元一起‘开火’，就会连接在一起。”如果一个人热爱学习，其大脑就会不断成长。研究发现，具有挑战性的阅读能刺激神经元生长，学习外语、新乐器、做字谜游戏和数独等，也有助于减缓大脑衰老进程。（徐 澄 编译）