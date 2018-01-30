这几种姿势最伤骨：跷二郎腿 穿高跟鞋 窝沙发里

受访专家：东南大学附属中大医院中医骨伤科主任 屈留新

古话说，人要“坐如钟，站如松，卧如弓”，这话是有道理的。坐着驼背缩颈，躺着东倒西歪……这些不良姿势都会在潜移默化中伤到骨头。

睡姿不良。东南大学附属中大医院中医骨伤科主任屈留新表示，颈椎有与生俱来的生理性弯曲。趴着睡、在躺椅上睡、窝在沙发里睡等不良睡姿不能将颈椎的生理性弯曲填平，不仅无法放松疲劳的颈椎，时间长了还容易导致颈椎变形，颈部肌肉疲劳，诱发颈椎病。很多人睡软床或硬板床后会觉得腰部很难受，腰椎得不到支撑，肌肉得不到放松，时间长了会让腰椎“早老”，提前出现退行性病变。

建议：睡觉时最好躺下。条件不允许，只能趴着睡时，可垫一个靠垫或枕头作为缓冲，不要把头直接枕在胳膊上。柔软舒适的枕头压扁后应为自身拳头的高度（拇指在上，小指在下）。

“葛优躺”。这种瘫在沙发里的坐姿看似舒服，实则隐患很大。屈留新指出，长期如此，腰椎的肌肉和韧带处于拉伸状态，腰椎受压，易诱发腰椎间盘突出。“葛优躺”对颈椎的伤害更大，自然弯曲减少或消失容易发生落枕，还会落下颈椎间盘突出等颈椎病。

建议：在沙发上保持正确的坐姿，脊椎直立不驼背，让胸背肌张力均衡，两腿平行自然放下，脚掌平放在地上。上班族适量抬高电脑显示器保持平视，尽量不要长期伏案，坐一个小时起来活动活动。腰部靠着椅背，有个支撑，减少对腰椎的压力。此外，椅子高度也有讲究，坐太低的椅子相当于蹲姿，坐骨承受压力变大，腰椎弓起易 劳损变形；坐太高的椅子双腿悬空，大腿底部受到压迫，影响血液循环。

跷二郎腿。跷二郎腿时骨盆倾斜，腰椎受力不均，身体前倾的同时脊柱弓起，容易导致脊椎劳损、变形和腰椎间盘突出。而原本就有椎间盘突出、脊柱侧弯的患者，长期跷二郎腿还会加重病情。

建议：端坐时最好让大腿与小腿呈90度角，让双腿处于放松状态，保障血液循环顺畅。

喜欢蹲着。凡事过犹不及，久坐不好，蹲的时间长了也伤骨。屈留新指出，蹲的时间长了，不仅影响下肢血液循环，还伤膝盖和腰椎。比如，一个人久蹲后突然站起来会感到膝盖麻木、无力甚至疼痛，需要人扶着行走。长此以往，容易出现关节腔积水、髌骨软化症，提前患上关节炎、腰椎错位等疾病。

建议：戒掉久蹲习惯，可以坐在小板凳上，既给膝盖“减压”，也能让腰椎直立。

弯腰搬重物。送货员、快递员经常弯腰搬重物，让腰椎韧带软化，出现腰肌劳损甚至腰椎间盘突出。早期会有腰疼、下肢麻木、怕冷、放射疼等不适，严重时坐骨神经疼。

建议：不要直接弯腰搬，应先蹲下去，直起背，再把东西慢慢搬起来。如果有腰疼症状，可以佩戴护腰。

老穿高跟鞋。脊柱是由多个椎骨连接而成的，两个椎骨的接触面近乎为平面。当我们姿态挺拔时，椎骨之间是面与面的接触，受力得到分散，不易损伤。穿高跟鞋使重心过度前移，造成骨盆前倾、脊柱弯曲增大，椎骨间的接触面变小，腰椎和颈椎受力点集中。这样对椎骨的压力迅速增大，日积月累，导致腰痛和颈椎病的发生。

建议：尽量减少穿的次数，或选跟高低于5厘米的。

老用一侧背包。屈留新表示，现在不少人喜欢背单肩包，而且总背在一侧，久而久之，会让脊柱平衡失调。如刺激到胸椎神经，造成心慌、胸闷、腰背疼；刺激到腰椎神经，会让人腹部疼、便秘、尿频尿疼……严重的还可能引起脊柱侧弯。

建议：背单肩包时左右换着背，以防脊柱平衡失调，也可换着背双肩包。（特约记者 钱钰玲）