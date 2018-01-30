癌症是21世纪威胁人类健康的三大杀手之一，长期以来，科学家一直致力于寻找更早、更精确筛查出癌症的方法，为及时救治争取时间。据美国《科学》杂志最新报道称，美国约翰·霍普金斯大学基米尔癌症研究中心科学家研发出一种简单易行的血检法，可筛查八种癌症。

这种被称为“寻癌”的新血检是一种独特的无创多参数测量，可同时评估八种癌症蛋白质水平及血流中DNA癌基因突变的存在情况。该血检旨在筛选的常见癌症包括：卵巢癌、肝癌、胃癌、胰脏癌、食道癌、直肠癌、肺癌和乳癌。在美国，这八种癌症导致的死亡人数占癌症总死亡人数的60%以上，其中五种目前尚无筛查测试方法。

新研究中，约翰·霍普金斯大学医学院研究员乔舒亚·柯亨博士及其研究小组对1005名上述八种癌症非转移性（I~III期）患者及812名身体健康的参试者进行了血检测试。结果显示，新血检筛查出八种常见癌症的概率平均达到70%。卵巢癌筛查准确率高达98%，结肠癌、肺癌约60%。如果肿瘤较大或已扩散，检测效果比较明显。目前，尚无有效筛查手段的卵巢癌、肝癌、胃癌、胰腺癌和食道癌，一旦被查出，往往已经是晚期，该新血检对这些癌症的灵敏度达到69%~98%。812名健康参试者的血检结果中假阳性只出现7例。柯亨博士表示，除了更准确地检测有无肿瘤之外，新血检还可以测出癌细胞所在位置，比如结肠癌和肺癌等。肿瘤学教授肯尼思·金泽勒博士表示，癌症早期筛查的准确性意味着患者不必再接受侵入性的后续癌症验证检测。

目前，这种全新的“查血筛癌”测试在大规模实施之前，仍需要在普通人群（而非癌症患者）中展开更大规模的验证研究，以测试其有效性。这项突破性的研究可为患者的诊治争取宝贵时间，癌症治愈几率会大大增加。（方文革）