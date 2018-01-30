冬天喝南瓜味噌暖胃汤 补中益气、暖胃清肠

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补中益气、暖胃清肠

推荐人群：这款冬季暖胃汤水适合一般人群，也适合高血压患者。

材料：南瓜500克，嫩海带15克，嫩豆腐300克，味噌2大勺（1~2人量）。

制作方法：海带泡水10分钟后沥干，豆腐切成小块备用；南瓜洗净去皮后切成小块，放入锅中稍翻炒，加入清水600毫升，大火煮开后转中火将南瓜煮熟（约5~8分钟），再加入海带及豆腐滚4分钟，加入味噌煮开后即可品尝。

特色点评：味噌汤是日本人餐桌上常备的汤水，味道醇厚，香味丰富，汤里可以加入豆腐、蔬菜、鱼骨等，再搭配米饭、腌菜和煎鱼，就是传统日本早餐的“标配”了。味噌是大豆发酵制品之一，近来有不少研究表明，味噌汤不仅味道鲜美、营养丰富，还有预防乳腺癌、缓解骨质疏松的作用。

味噌根据发酵用的米曲种类的不同，可分为米味噌、麦味噌和豆味噌，主要表现为甜、鲜、咸三味，甜味来源于淀粉分解后的葡萄糖，鲜味是由于蛋白质水解物——氨基酸所发挥的作用，咸味则来源于加工过程中加入的盐。由于日本味噌含盐量较高（10%~13%），而高盐饮食又是众所周知的高血压及胃癌等疾病的危险因素，为了验证味噌汤是否适合长期食用，日本广岛大学研究人员用大鼠做了动物实验，结果表明与摄入同等盐分的大鼠组相比，食用味噌的大鼠血压没有明显的变化，并有明显抑制胃癌的效果。因此，对于平常喜欢重口味的人来说，可以偶尔试试用味噌汤取代平时饮用的老火汤。

另一方面，南瓜性味甘、温，归脾、胃经，有补中益气、清热解毒的功效，而且富含膳食纤维，很适合冬天因脾胃虚寒、少吃蔬菜导致胃肠不适、便秘的人群食用。