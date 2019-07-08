补中益气 推荐胡萝卜豆腐鱼丸汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补中益气、健脾补虚

推荐人群：适用于接种完疫苗后出现乏力、食欲不振的儿童

材料：胡萝卜100克、南豆腐100克、鱼丸50克，生姜2片（2人量）。

烹调方法：将胡萝卜去皮切小块，南豆腐稍冲洗，切块，鱼丸洗净对半切开备用；在锅内加入1000ml清水，先下鱼丸和生姜，待大火滚沸后再下南豆腐和胡萝卜块，水开后改用中小火再滚20分钟，待所有食材均熟即可调味出锅。

汤品点评：

每年4月25日是全国儿童预防结种日，接种疫苗是预防疾病最经济、最有效的方式。

有些儿童在接种疫苗后有一些不适的反应，不过一般都不严重，经过休息，多喝温水，很快就会恢复。今天推荐的汤水，比较适合接种完疫苗后出现乏力、食欲不振的儿童。

胡萝卜性味甘、平，有健脾，化滞，益气的功能。南豆腐又称嫩豆腐，水分含量较多，口感嫩滑，很容易消化吸收，再搭配可以补益的鱼丸。整个汤既可以作为日常儿童保健汤水，又可以在儿童接种完出现神疲乏力、食欲不振的情况后作为辅助食疗汤水。