寒冬暖胃当吃粗粮粥 老幼孕妇配料各不同

在寒冷干燥的冬季，多吃含有各种粗粮、豆类、坚果、种子、水果干等食物的腊八粥，不仅可强身健体，还能帮助中老年人控制血糖、血脂等。不过，不同的人群食用粗粮粥要注意在基本配方的基础上，调整配料。

老人：多放花生核桃仁

中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科主治医师林秀红指出，老年人的粗粮粥里可多放花生、核桃仁等坚果。花生被誉为“长生果”，锌元素含量丰富，能增强大脑记忆，还抗衰老；核桃仁含有较多的蛋白质、不饱和脂肪酸和抗氧化物质，具有增强体质、防治心脑血管疾病的作用，而且核桃仁中所含的维生素E更是公认的抗衰老的维生素。

孕妇在怀孕早期一般都有妊娠反应，吃容易消化的食物可减少呕吐，香糯软烂的粗粮粥是不错的选择。孕中、晚期胎儿生长加快，需要补充足够的能量，对铁、钙的需要量增加，粥里可以多加一些含钙丰富的芝麻、黄豆、大枣，含有较丰富铁的黑米、大豆和坚果类食材。

儿童的粗粮粥里，可以多加一些切碎的坚果仁和水果干，增加香甜的气息，帮助他们高高兴兴地把这种健康食品吃下去。

糖友可用木糖醇添甜味

病人食用粗粮粥，更要根据病情精选配料。

消化不良的人做粥时可以考虑少放黄豆、黑豆等，以防胃肠胀气，可以放点暖身的糯米和养胃的糙米。豆子等食材在烹调之前要充分浸泡，煮后就会更加柔软，容易消化。

高血脂和心脑血管病的人群应尽量少放含油脂高的花生。可以多放富含膳食纤维、能够调节血脂的粗粮和豆类。黄豆具有降低血中胆固醇、预防心血管病的功能。不妨在粥中加一些白菜和芹菜，丰富食材、口感的同时更增加了营养功效。

糖尿病患者熬粗粮粥时，血糖生成指数高的大米和糯米尽量少放或者尽量避免放，代之以荞麦米、燕麦米、薏米或大麦。含糖丰富的大枣、葡萄干、桂圆要少放或不放。荞麦中的铬元素能调节胰岛素活性，有降血糖作用。燕麦薏米等粗粮富含膳食纤维，食用后可减慢血糖的上升。同时，做粥时将水分少些，煮粥时间短一些，也有使血糖缓慢升高的作用。

林秀红特别提醒，糖尿病病人喝腊八粥时不要放糖，如果想吃甜食，可以放些木糖醇等甜味剂。只有合理的选择和搭配腊八粥的食材，才能使每个人在享用美味的同时，又符合了均衡营养的要求，更有利于身体的健康。