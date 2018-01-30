晕车、流感、腹泻！春运路上，遇到这些突发情况咋处理？

2018年春运将于2月1日（农历腊月十六）开始，很多人已经开开心心地准备或已经踏上回家团圆的路途了。

春运人潮涌动，舟车劳苦，再加上在密封的空间里空气不畅，难免会有各种不适。专家提醒，春运途中要警惕各种健康隐患，保证健康归家。

A 晕车提前做准备

对于晕车的朋友来说，晕车的感觉真是生不如死，因此做好防晕车工作显得格外地重要。

“晕车是我们常常遇到的情况，不管是火车还是飞机、汽车，长时间的旅途对于身体来说是个考验。即使身体再好，也会感觉到眩晕。这是由于长时间的颠簸、心情紧张，身体不适、过度疲劳等原因造成的。”山西医科大学附属第一医院急诊科副主任医师郭冬娜说。

据郭冬娜介绍，晕车不是病，而是一种应激反应，不用过分紧张。经常晕车者出发前的头天晚上应保证充足睡眠，别吃得太饱，别吃油腻食物，可吃一些易消化的食物。在必要的情况下，提前半小时服用防晕车药或者切片生姜贴在肚脐眼上，也可以闻橘子皮或服用新鲜姜汁。

另外，乘车时尽量减少头部活动，避免看窗外移动的景物。由于现在移动设备的普及，很多人在乘车或坐飞机时，都会在手机、平板电脑中下好电影、电视剧来消磨时间，这样长时间用眼，会给眼睛带来伤害，造成眼干、眼涩、眼疲劳等不适，特别是坐夜车的人，车厢中光线较暗，再长时间对着书籍或屏幕，伤害更大。另外，在移动的交通工具上长时间盯着屏幕，会让眼睛感觉不舒服，导致眼花、头晕等不适。

B 旅途谨防流感腹泻

春运期间，人群密度大、密切接触频率增加、通风和卫生条件较差，再加上天气又寒冷，旅途疲劳，抵抗力下降，这些都增加了流感感染风险。

郭冬娜建议乘客在车上要多喝水，也可佩戴口罩积极预防；中途靠站可以下车通风；尽量避免用手接触眼、鼻及口等。旅途中可以带上感冒药，如出发前出现了感冒等不适症状，应推迟出行，不要强行出门。

另外，在长途汽车和火车上，由于车上设施不足，许多乘客忽视洗手饮食卫生要求，或者在车上食用了冷食物，引发消化道疾病的发作，极易引起腹痛、腹泻、呕吐等。

郭冬娜建议乘客要注意饮食卫生，尽量规律饮食，避免胃肠道疾病。在列车上吃饭前也应用香皂洗手，如果怕用水不方便，上车前最好准备消毒湿纸巾，吃饭前用湿纸巾擦手。不随意用手直接接触食物，尽量使用一次性杯子和碗筷。长途旅行，有的人途中不吃不喝；也有的人一路上嘴不闲着。郭冬娜说，这两种做法都不可取，前者可能导致低血糖，后者易出现腹胀、腹痛等不适。春运路上体力消耗大，合理搭配饮食才能护好肠胃。

C 特殊人群要当心

春运过程中，回家团聚、探亲访友，总是希望能带上刚出生的小宝宝和老人团聚，希望久别的亲人欢聚一堂，因此婴幼儿、孕妇及糖尿病、高血压等慢性病患者，就成了旅途中的特殊人群。

“准妈妈出行前要咨询专科医生。”郭冬娜说，“孕妇是一个比较特殊的群体，原则上孕妇如果没有什么孕期并发症的话，是可以乘坐飞机、火车等公共交通工具的，民航、铁路部门也有孕妇坐乘的相关规定。但是孕妇如果要出行，应该提前进行身体检查，并咨询产科医生的意见，根据医生的建议来选择是否出行。”

另外，乘客要带小宝宝出门时，一定要准备充足的衣服，防止气温上的差异。要多备些宝宝日用品，一次性纸尿裤、湿纸巾都要带足，给宝宝带点水，因为到了异地，有的宝宝会换水土拉肚子，等到了家以后先一半一半地换水比较好。宝宝容易感冒，受凉腹泻，出发前应准备治腹泻的肚脐贴之类的药物，还要随身携带一瓶退烧的药。

对于心脑系统疾病患者，郭冬娜建议在春运期间应尽量避免出行，如不得不外出，则要学会自救，如用药物控制血糖、血压升高；当出现头晕乏力、心悸时要开窗通风透气，应向就近的亲友求救，随身携带急救药品。长途旅行时还应多喝水，加快血液循环和新陈代谢，避免血液过于黏稠形成血栓。补充水分相当重要，但应尽量少喝咖啡、酒、果汁，开水才是最佳的选择，最好能每小时补充250毫升左右的水。