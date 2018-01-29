中关村血液净化诊疗技术创新联盟首个实训基地落户云南

近日，中关村血液净化诊疗技术创新联盟“云南省血液净化技能实训基地”揭牌仪式在玉溪市人民医院举行。该技能实训基地的落户，将为云南尿毒症患者带来福音，将为云南各地培养培训更多合格的透析技术人才、专业维修透析机及水处理人才，全面提升血液净化规范化操作水平，为血液透析事业的可持续发展提供保障。

云南省卫计委医政处处长吴永寿（右）向云南省玉溪市人民医院院长曾勇（左）授予“云南省血液净化技能实训基地”牌匾

据了解，肾内专科是医学领域中专门针对肾脏常见病和多发病的专业学科。近年来，肾脏病严重危害人们健康，如果恶化可能发展为尿毒症。慢性肾脏病已成为继心脑血管病、肿瘤、糖尿病之后又一威胁人类健康的重要疾病，逐渐成为全球性公共卫生问题。

据云南省卫生和计划生育委员会医政处处长吴永寿介绍，目前，尿毒症是肾内科救治的主要疾病范畴之一。以尿毒症患者救治为例，目前云南省已知需要血液透析尿毒症患者有2.7万人，但云南省内医院仅能提供约1.4万人的医疗救治服务，缺口近一半。同时，云南省血液净化机构的相关基础设施、人才队伍、服务能力和水平等方面仍然存在亟待补齐的短板。

“云南省现有血液透析病人12424人，透析机数量1620台。”吴永寿说，虽然目前各地州、各县级医院已基本开展了血液透析工作，但透析治疗的需求仍在不断增加，合格的血液透析医护人员缺口比较严重。吴永寿表示，“岗前培训学员到各大医院血液净化中心实习阶段，很少有能够实际进行血液透析机操作和患者护理操作，以及血液透析水处理操作、维护的机会。实习结束后能独立进行血液透析净化操作的人员非常少，而且血液透析机及血液透析水处理维修操作基本依赖厂家，不利于血液透析工作的开展。

对此，吴永寿表示，云南省血液净化技能实训基地将为各地培养培训更多合格的透析专业人才、专业维修透析机及水处理人才，全面提升血液净化规范化操作水平，为血液净化事业的可持续发展提供保障。

玉溪市人民医院院长曾勇表示，中关村血液净化诊疗技术创新联盟理事长、北大人民医院肾内科左力教授鼎力支持的中关村血液净化诊疗技术创新联盟“云南省血液净化中心技能实训基地在云南省各级卫生主管部门的帮助和关怀下正式启动，标志着全国第一家血液净化专业化实训基地在玉溪落户，这是玉溪市肾内学科的一大进步。”

曾勇表示，该基地每年将为全省及周边地区培训肾内专科医师200名、护理人员600名。基地的设立不仅服务云南，还将影响辐射我国西南地区，并面向东南亚开展血液净化医疗技术培训和交流。下一步，医院将充分发挥各专科特色优势，力争将医院建设成“全国州市级百强医院”、“滇中南区域医疗中心”。

据曾勇介绍，“作为全国首家血液净化专业实训基地，我们将通过‘简短理论讲授+分项技术练习+综合模拟演练+录像分析总结’的国际先进模式，实现从血液净化理论教学到临床实操的全程实训，改变以往理论教学和临床实践联系不紧密的现状，使培训学员能更系统，更快进入临床实操。”

2018年中关村血液净化诊疗技术创新联盟（云南分会）沙龙活动现场

授牌仪式结束后，中日友好医院姚力、张凌教授进行了继发性甲状旁腺切除手术演示，同时开展了2018年中关村血液净化诊疗技术创新联盟（云南分会）沙龙活动。