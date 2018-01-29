培训一个骨干 带“火”一个科室

近日，由《健康报》社发起的“杏林人才星火计划”培训在京开班。培训第一站——“肛肠专业培训”由北京市二龙路医院（北京市肛肠医院）具体承办，来自全国中医医疗机构肛肠科及外科等60多名骨干医师踊跃报名。

培训活动现场图片

基层中医药人才短缺、特别是优秀、实用人才短缺是制约中医药事业发展的突出问题。为贯彻落实国家中医药发展“十三五”规划，推进高层次中医药人才培养，《健康报》社发起了“杏林人才星火计划”培训系列活动。该计划以全国三甲医院重点学科、专病为主，发挥国医大师，名老中医工作室作用，培训一批优秀的医务工作者，真正把患者留在基层。该计划中的“星”是指一星期的学习时间，从周一到周五，每天跟师早查房、门诊及手术视频讲解，包括特殊病例的讲解，病种分析研究等内容为主；“火”是指一个人参加学习，回去带火一个科室。

据悉，2018年，“杏林人才星火计划”还将陆续开展“肿瘤，脑病，糖尿病，针灸推拿及治未病中心康复”等中医专业。活动针对健康报促进中医药发展联盟成员开放，各医院还可通过该联盟研发的“杏林大汇”APP在线培训式咨询、分享学习更多内容。