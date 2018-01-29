除了脖子疼 颈椎病还有啥症状

现代人长期处于繁忙的工作中，缺乏锻炼、伏案不起、久坐不动、长时间面对电脑、工作姿势长时间保持一种等，这些工作、生活习惯常常使患颈椎病的人越来越多。可能很多人都会认为脖子酸痛是患了颈椎病的表现，其实，颈椎病还有其他的症状表现。

吞咽不畅

吃东西时吞咽受阻。因为吃东西要经过食管，而食管上端又和第六颈椎相互连接，如果第六颈椎出现问题，可能就会导致日常吃东西时吞咽受阻。特别是经常对着电脑工作的人群，如果一旦感觉吃东西吞咽不畅了，那就要怀疑是否是颈椎出现了问题。

经常落枕

如果频繁落枕，那就要留意是否是患了颈椎病。因为落枕很可能是由于颈椎稳定性不够，颈部肌肉的拉力不够所导致的。

有些人会经常莫名其妙地听到自己的脖子在扭转时发出“咔咔”的响声，而且还会感觉不舒服，那就要留心是否是颈椎出现了问题，很可能也是因为颈椎失稳所导致的，如果不及时治疗，很可能会导致颈椎病更加严重。

血压升高

如果突然出现血压升高，难以降下，那需要注意是否是颈椎病导致的，很可能是因为颈椎的错位导致的血压升高，此时应及时检查，避免症状加重。

视力障碍

有的颈椎病患者有视力下降、眼胀痛、怕光、流泪、瞳孔不等大，甚至视野缩小、视力锐减等症状。这与患了颈椎病造成自主神经功能紊乱，以及椎基底动脉供血不足造成大脑视力中枢缺血有关。所以，视力出现问题时也不能忽视颈椎病变的可能性。

腹胀便秘

有些颈椎病患者因临近的交感神经受到刺激和损伤，不适的感觉能上传至大脑，导致相关神经的兴奋性增强，使受其支配的胃肠蠕动减慢，出现腹胀、便秘等不适。因此，对于原因不明的顽固性便秘情况，要排除是颈椎出现了问题，要及时检查，找出病因，避免病情加重。

心跳过速

有的人在转头、扭脖子时，会感觉心跳明显加速，甚至出现胸闷等不适。这可能是颈椎的第四神经根受到刺激所导致的。

颈椎如果出现退变、增生等病变，可能压迫或牵拉动脉，引起基底动脉供血障碍，导致大脑缺血，出现头晕、头痛等症状，严重时可能在转头、改变体位时突然跌倒。

以上几点如果在你的身上出现，那就应该提高警惕，及时就医，查找病因，勿让颈椎不适继续加重。（张敏）