准妈妈吃鱼 孩子少过敏

儿童过敏是越来越受关注的公共卫生问题。越来越多的研究表明，生命早期1000天（含孕期）的营养状况可能与儿童期及成年期的过敏有关。孩子的免疫系统从胎儿时期就开始发育，因此准妈妈就是孩子抗过敏的第一道防线。

研究表明，以DHA、EPA为代表的n-3多不饱和脂肪酸除了与婴儿神经发育有关外，和免疫系统也有关联。这些脂肪酸难以通过人体自身合成，基本上都靠吃鱼或者鱼油、藻油获取。

最近，《过敏和临床免疫》杂志发表了一篇论文，综合分析了两项有关孕晚期n-3脂肪酸摄入和哮喘的关联性研究。其中，一项研究将孕妇随机分为3组，一组在孕晚期补充鱼油；一组在孕晚期吃橄榄油（安慰剂）；另一组告知她们研究目的，由她们自己决定是否要吃鱼油或者吃鱼。第三组孕妇实际上更倾向于选择其中一种。跟踪研究发现，到孩子长到24岁的时候，两组孩子因哮喘就医的概率都比安慰剂组低。

另一项研究来自《新英格兰医学》杂志。研究对象包括346名在孕晚期每天吃鱼油的孕妇和349名吃安慰剂的孕妇。研究发现，初始血液中n-3脂肪酸含量越低，孕妇补充鱼油给孩子带来的过敏保护越明显。当然，这并不意味着要建议孕妇在孕晚期吃鱼油，因为研究人员发现，孕妇吃鱼肉也能获得同样的过敏保护效果。

美国FDA和环保署建议，孕妇每周应吃4两～6两“汞含量低的鱼肉”。需要注意的是，尽量不要吃大型食肉鱼类，比如金枪鱼、剑鱼、方头鱼和鲨鱼等。

中国居民膳食指南推荐，孕妇在孕中晚期可以增加鱼肉的摄入量，每周2次～3次。吃鱼可以提供丰富的n-3脂肪酸和优质蛋白，与吃鱼油相比，是更好的选择。