预防宝宝过敏，从孕期就开始了

近年来中国婴幼儿过敏的发病率呈逐年上升趋势，且过敏历程一经启动将影响宝宝的长期健康，所以过敏性疾病的早期预防至关重要。7月8日是“世界过敏性疾病日”， 育学园首席健康官崔玉涛先生在《婴幼儿过敏认知与预防》的主题讲座中对《婴幼儿过敏风险白皮书》进行了细致解读。

崔玉涛指出，我国母婴家庭对于宝宝过敏原因、过敏反应等方面认知明显不足。牛奶蛋白是宝宝常见的过敏原之一，但超过70%的家长不知道普通婴儿配方奶粉可能会引起宝宝过敏。

很多家长看见宝宝脸上长了痘痘或皮肤红痒后才意识到可能是过敏了。其实宝宝最早期的过敏是从口腔开始的，被称为口腔过敏综合征。过敏一开始表现为咽、唇、舌水肿和瘙痒，然后才是湿疹、皮疹、腹泻等，而过敏最后可能导致婴儿生长发育迟缓。预防宝宝过敏和回避可预见的过敏风险，应该从孕期开始，如检测生殖道、肠道菌群，并根据检查结果予以补充。

同时，崔玉涛也建议家长们要学会合理并正确地使用益生菌制剂，不滥用抗生素，日常生活中尽量不使用含有杀菌剂成分的用品，尽可能坚持母乳喂养，给宝宝建立良好的肠道菌群环境，降低宝宝过敏风险。如果无法做到纯母乳喂养，需要添加配方奶粉时，不满6月龄婴幼儿建议选择经过临床验证的适度水解蛋白配方奶粉。

文/魏世平