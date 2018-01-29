专家：冬季肺栓塞高发 漏诊率高应引起警惕

记者从长沙市第三医院获悉，近日医院收治的肺栓塞病人增加。专家指出，大部分静脉血栓栓塞发病前没有症状，一旦发病，往往可以在短时间内夺人性命，而肺栓塞就是静脉血栓的一种。专家提醒，如出现不明原因的胸闷胸痛、呼吸困难、咯血或突发晕厥，应考虑肺栓塞可能。

长沙市第三医院心血管内科二病室主任、主任医师李峰介绍，肺栓塞是常见的心肺疾病，也是常见的致死性心血管疾病，冬季是肺栓塞高发季节，应引起警惕。近年来，人们生活水平的提高，饮食习惯和生活方式的改变，我国静脉血栓栓塞患者的发生率也在逐年上升。不过遗憾的是，人们对这一疾病的重视度不够，肺栓塞的诊断率较低。

专家指出，肺栓塞诊断率低、死亡率高，因为肺栓塞病人往往没有典型的病症。李峰认为，虽然肺栓塞特征不明显，但是患者如出现不明原因的胸闷胸痛、呼吸困难、咯血或突发晕厥，应想到有肺栓塞的可能，并尽快到有肺栓塞快速诊断和处理能力的医院就诊。值得注意的是，部分病人仅表现为不明原因的胸闷、气短，如果病人有静脉血栓、静脉曲张等危险因素，就要及时就诊。

专家建议，预防肺栓塞等静脉血栓，要多吃新鲜果蔬，减少肉类和油脂的摄入；进行适当运动，让血液循环加速，不能久坐不动；卧病在床时，可将双腿抬高15至30度，有利于静脉血液的循环；使用弹力袜等物理举措，也能有效的预防下肢静脉血栓的形成。（记者帅才）