果汁茶饮料每瓶涨5角

不知不觉间，消费者在食品饮料等快消品上花的钱更多了。继年初啤酒企业宣布集体涨价后，饮料行业巨头康师傅和统一近日先后发布提价函，部分饮品零售价将上调。业界分析，在消费升级大背景下，居民对食品价格的敏感度有所下降，健康、安全、品质提升将成为市场竞争的焦点。

商超终端价格暂未上调

康师傅控股近日发布的一份提价函称，从2018年1月10日开始执行新的价格体系，茶/果汁系列每箱提价2元至3元。据披露，康师傅果汁的传世和轻养两个系列产品建议零售价分别上涨0.5元。

康师傅的老对手统一也宣布，自1月23日起，对旗下乳饮部产品的零售价进行“优化”。调价产品同样是茶饮和果汁，具体包括冰红茶、冰绿茶、冰糖雪梨和鲜橙多，每箱提价1元到3元，单瓶价格上涨0.5元。

记者随机走访北京十余家超市卖场、便利店和小卖铺，发现涨价还未波及终端市场。

“我们没有接到涨价通知。”在永辉超市常营店，饮品区工作人员称，提价函中提及的产品价格仍维持不变。例如在超市卖场，康师傅和统一的冰红茶零售价分别为2.5元和3元，康师傅的茉莉茶系列都是3元。康师傅传世系列的酸梅汤、蜂蜜柚子茶均为2.5元，轻养系列的芒果小酪为3元。这些饮料在便利店的零售价普遍要贵上几毛钱，但所有产品目前都尚未涨价。

“一款产品如果刚宣布调价，从公司到各分区代理商再到店铺的流程很长，需要传导过程，一般来说一个月内涨不了。”木樨地一家便利店店长说。

记者注意到，多家食品企业在去年就已完成调价。2017年2月，涪陵榨菜发布公告称，9个单品提价幅度为15%—17%；2017年3月，达利集团针对旗下达利园品牌和好吃点品牌进行10%以上的调价；2017年8月，不二家(杭州)食品有限公司宣布从10月1日起进行价格调整；徐福记去年9月宣布旗下奇欧比品牌升级为雀巢奇欧比，总体价格上调约10%……

原材料物流成本成主因

原料价格、运输成本持续增长，是饮料巨头对调价原因的解释。

康师傅相关人士透露，调价“基于面临的国内外原材料价格、运输成本的持续上涨”。以物流环节为例，2017年11月康师傅控股发布公告，称2018年物流服务上限额度从2.24亿元提升至5.42亿元。统一方面在2017年三季度分析师会议上透露，由于PET（塑料瓶成分）和糖的成本同比上涨14%到18%，原料成本压力激增。

根据国家统计局的价格监测数据，去年全国居民消费价格温和上涨1.7%，食品价格出现2003年来的首次下降，降幅为1.4%。但随着全球大宗原材料商品价格的上涨，食品价位运行的趋势在今年很难持续。北京工商大学商业经济研究所所长洪涛分析，今年起，影响食品饮料公司定价的因素还多了一项环保税，食品加工、造纸企业将为环保埋单。

不只是饮料，受原材料价格上涨影响的食品企业还涉及烘焙、休闲食品、方便面等领域，而人工、地租、税费和物流成本的提升，都在压缩企业利润空间。

新消费时代开始追求品质

“连锁面包店里，五元左右的大面包早就没有了，有点分量的都奔十元左右了。”市民江女士说，超市里食品饮料的提价也很正常。

多家便利店的工作人员透露，现在搞打折促销很难立竿见影，“滞销商品打折也没人要，健康饮料、高端方便面反倒不愁卖。”贝恩联合凯度发布的《2017中国快消品市场报告》显示，中国消费者正不断表现出对健康产品和更优质生活的偏好，快消品也出现了较为显著的高端化趋势。

中国食品行业分析师朱丹蓬说，此次康师傅和统一发布提价函，符合食品行业以消费端倒逼产业端升级的大趋势。

一些企业在提价的同时通过推新品、优化产品结构。如统一和康师傅都推出了零售价5元以上的“高端面”；蒙牛、伊利早就将营销重点转向了高端产品特仑苏和金典有机奶；休闲零食中，低脂、少糖、添加粗纤维谷物的产品也越来越多。

“为了盈利而涨价只是短期目的，食品企业应通过产品持续升级来提升消费者对品牌的信心。”朱丹蓬分析。（潘福达）