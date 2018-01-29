专家提醒：打鼾跟高血压关系密切

平时睡觉打呼噜，很多人觉得很正常，不太当回事。云南省阜外心血管病医院内科主任医师徐鸥提醒，打呼噜跟高血压关系密切，如果愈发严重，就应引起警惕。

“打呼噜，也就是睡眠呼吸道梗阻综合征，已成为国内继发性高血压的首要发病原因。”徐鸥说，如果经常打呼噜，且越来越严重，那么就需要关注了。

徐鸥介绍，资料显示，约50%-90%的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者患有高血压，隐性高血压的比例也高达32%。阻塞性睡眠呼吸暂停综合征导致的血压升高是多种因素共同作用的结果，例如年龄、肥胖、代谢异常、自主神经系统的改变、炎症反应和睡眠不足等。

他强调，并非只有严重的阻塞性睡眠呼吸暂停综合征才会影响血压，轻度患者、部分鼾症患者和上气道阻力增高的患者也会发生高血压和血压节律异常。

因此，对于高血压患者且有肥胖、打鼾者，建议进行睡眠监测。确诊的患者应进行减肥、戒烟酒等综合治疗。病情较重者应尽早进行治疗，以更好地控制血压，减少心脑血管并发症的发生。

“随着年龄的增长，肌肉松弛塌陷也会引起打鼾，还有人因为颌面部狭窄或患鼻窦炎引起打鼾。”徐鸥说，患者可通过使用睡眠阻塞治疗器、手术或者呼吸机来解决。此外，调整饮食和减肥、加强锻炼也是一些患者治疗的重要手段。（记者字强）