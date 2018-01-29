留神！寒假孩子视力会“大滑坡”

寒假来临，北京各大医院眼科门诊将迎来就诊高峰。国家卫生计生委全国斜视弱视防治中心、北京大学儿童视觉发育中心副主任医师肇龙表示，假期也是孩子视力滑坡的“危险期”，不少孩子长时间使用手机、电脑等电子产品，加上户外锻炼不足、没有规律的作息时间安排、读写姿势不正确、营养不均衡等，导致孩子的视力悄悄亮起红灯。一个假期过去，有的孩子近视度数甚至能增加200-300度。因此，假期家长要注意孩子的眼健康。

平时多注意观察孩子的眼睛情况及是否有异常行为，如看东西或看电视时，是否喜欢斜眼、歪着头看，或者眯着眼看、贴得很近看等。观察孩子看东西的时候，是否能稳定地注视，眼球是否抖动;孩子走路时是否容易跌倒，这些都可能是斜弱视的症状。

即便是轻微近视，对孩子的成长发育影响也不容小觑。孩子年龄越小，近视的假性成分所占比例越大，这时仓促的配戴眼镜，反而会把假性近视的度数固定下来，成为真性近视。孩子近视得越早，以后成为高度近视的可能性越大。高度近视患者由于眼轴变长，将导致眼球结构变形、视网膜变薄、视网膜供血不足等问题，会引发多种严重并发症，包括白内障、视网膜脱离、劈裂、黄斑裂孔、玻璃体病变、后巩膜葡萄肿和青光眼等。但很多高度近视者并不清楚这些潜在危害，只要近视度数不改变，一般都不会去医院检查眼底情况。因此，高度近视已成为当前我国致盲人群的主要病因之一。建议家长定期带孩子去医院进行眼部健康检查，重视每年的眼部体检，发现问题及早治疗是关键。

“孩子这么小就戴眼镜，度数会不会越戴越深?”这是很多家长听到医生建议孩子配眼镜后的第一反应。对此，广州市第一人民医院眼科主任杨为中说，与家长们的担心相反，越是小的孩子近视就越应该及早配戴眼镜。“这是因为6岁前的孩子，眼球发育尚未完全，这时如果近视了，但又未能及时矫正，那意味着看东西就会模糊不清，这样一来会影响孩子眼球的发育，从而影响他们视力的发育，甚至导致弱视。”

“越早戴眼镜度数会加深得越快”的说法其实是个误区。杨为中解释说，近视的发展与很多因素有关，目前比较明确的有：近距离阅读、看手机、用电脑等时间越长，近视度数进展越快，也就是说，配戴眼镜后如果还是不注意用眼卫生，家长不对孩子看电视、玩IPAD的时间加以严格控制的话，孩子的近视确实会存在持续加深的风险，而这与是否戴眼镜是没有关系的。

而如果孩子近视的时候年龄已经超过6岁，那么这时他们的眼球已经发育得与成年人差不多了，戴不戴眼镜所带来的差别主要是看东西清不清楚，基本上不会影响视力的发育。与此同时，到了这个年龄段，矫正视力的方式除了戴眼镜外还有角膜塑形镜等其他选择，家长可以根据自己的实际情况，带孩子到眼科咨询。