暴雪橙色预警解除 大雪过后喝热汤

据中央气象台网站消息，28日白天起，持续多日的中东部强降雪天气范围明显减小，强度显著减弱，中央气象台1月28日6时解除暴雪橙色预警。“下雪不冷化雪冷”，未来几天，小编提醒大家更要注意保暖哦!外出回家后用热水给泡泡脚或者让其洗个热水澡，再做碗热汤，对散寒非常管用。

葱白豆豉汤

葱白豆豉汤，也叫葱豉汤，是南北朝时期的陶弘景增补葛洪医书所写的《补缺肘后方》里面的方子。把这个汤喝下去以后，身体会微微出汗，寒邪就会散去了。

材料：一根葱的葱白，豆豉3克。做法：用一根大葱的葱白(最好带着葱须)，将它切成小片，放入锅里，再倒入从药店买的淡豆豉，放入两杯水，盖上锅盖。大火熬开，小火熬五分钟即可。

葱豉汤不是要全部喝下，看情况喝。如果微微出汗，就不必再喝了;如果没有出汗，还要继续喝。具体的用量，要根据不同的人来调整，没有单一的标准。

生姜葱白红糖汤

姜在中医里的种类很多，有干姜、生姜、煨姜、姜皮、炮姜等。其中，干姜并不是生姜直接晒干而成。姜最早的根茎叫母姜，母姜晒干叫干姜。把母姜放入地下，发芽，长出其他的根茎，这些新生的茎块，叫生姜。因此生姜不是母姜。生姜的辛辣之性比干姜要差一点，以发散为主。

给孩子祛寒湿也可用生姜葱白红糖汤：取两块拇指粗的生姜，斜着切三片，然后切葱白半段，一起放到锅里，放入一羹匙红糖，再加入两杯水，盖上锅盖，大火熬开锅。然后小火熬三分钟，闭火，再闷十分钟即可。喝后会微微出汗，气血一通畅，寒邪就被祛除出去了。