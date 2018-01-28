提升中青年防癌意识 “防癌科普中国行”启动 

2018年1月25日，由中国健康促进与教育协会主办的“防癌科普中国行”启动会在北京举行 。会议就中青年防癌健康教育进行了深入探讨。

防癌科普中国行”项目正式启动

会议指出，中青年群体是中国未来十年各行各业的中坚力量，提升这一群体的防癌意识尤其是国民健康素养提升的重要内容。

国家癌症中心国际交流处处长代敏教授和中国人寿再保险有限责任公司副总经理方力先生分别从医学与金融保障两个家督展示了防癌的重要性。代敏教授例证数据，阐述了中国防癌的十大事实，并阐明了中国中青年群体所面临的防癌境遇和行为指导。方力总经理则从中国再保险数据出发，阐述了保险在癌症防治中的重要性和关联性，以及在未来保险要做到“保险姓保”，真正让保险创新回归健康保障属性和健康管理功能，更强调癌症的“防”，而不仅仅是“治”。

防癌科普中国行活动办公室主任、“爱家早查”总经理王思扬介绍说，“防癌科普中国行”由中国健康促进与教育协会主办的、以中青年(18~45岁)人群为目标人群、以推进中国中青年防癌意识提升和深度防癌科普为目标、以“线上”专家科普资料传播加“线下”走进企事业单位的专场科普讲座及防癌科普展览的多种形式、不断整合与吸纳全国社会各方机构或资源参与中青年防癌公益的全国大型科普项目。项目将推出包括防癌科普系列宣传资料、科普讲座、志愿者培训、消化道癌及甲状腺癌防治科普专题、“防癌自我管理计划”等一系列活动。在2018年度，项目顾问委员会还将编制刊发《中国青年防癌白皮书》。