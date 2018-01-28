痘痘不过度化脓别盲目挤

不少青春期的少男少女饱受痘痘困扰，一张张胶原蛋白满满的脸上不时冒出痘痘。痘痘浮浮沉沉，每天早晚洗脸照镜子，很多人会手痒痒，忍不住想去挤。对此，广医一院皮肤科医生王霞提醒说，某些青春痘应该挤，必须挤了才能真正痊愈。但痘痘不是你想挤就能挤。挤痘过程中，手法太粗鲁、器械不干净，可造成局部化脓甚至更严重的感染。挤痘的人，最好是经过严格训练的专业医师，或者在医生的指导下动手。千万不要忽略安全，留下“美丽的遗憾”。

脸上长痘痘，到底要不要挤？王霞分析说，一般单纯的或小发炎的粉刺（也就是痘痘），只要不过度化脓，并不建议盲目挤。因为单纯的毛孔堵塞，只要经过一段时间就能自行排除，局部几乎不留下痘斑。除非有明显证据支持，脸上长痘，“不动”比“躁动”安全许多。

很多人都会忍不住动手去挤，挤的过程、手法和环境实在令人担忧——讲究点的，在自家梳妆台、书桌前，有的就在浴室镜前（靠近厕所的地方）、饭桌上、鞋柜镜前……不少人甚至手也不洗，边走边挤，无视指甲里的细菌和周遭“潜伏”的各类微生物。有的人在厕所里挤完脸上的痘痘，还会顺手找张卫生纸去抹。

“就这么随意，感染率怎么降低？！”王霞说，其实安全可靠的挤痘痘手法起码有近十个程序——从用清洁剂洗手、酒精消毒手部，戴上消毒手套，酒精消毒患者局部皮肤、高压蒸汽或紫外线消毒无菌器械、无菌纱布、正确的挤压手法（避免内破）、完整挖取残余包囊、必要的伤口缝合、局部再度杀菌或抗菌药膏涂抹（挤出来的脓血是污秽的，必须再度消毒啊）到最终的局部包扎……

“这十多个程序下来，我还没提醒请佩戴外科手术口罩，避免与患者沟通时飞沫溅入伤口呢！”她提出以下三条“忠告”：

1.长在危险区域的痘痘莫贸然“下手”。

所谓的脸部危险三角区域，除了传统认知的“眉间与两嘴角形成的正三角”，印堂区域（两眉到鼻尖的倒三角）也是个明显危险区域。这些区域的特色是血管丰厚，而且距离脑、眼内部血管很近。长在这两个危险区域的青春痘或其他脓疱，如果破溃了，严重的可导致脑部继发性感染。如果非挤不可，还是到皮肤科找专业的医生，或在医生的指导下，做足消毒措施再“下手”吧！

2.正在发炎的痘痘挤压方式不对易加重感染。

无论囊肿大小，正在发炎的青春痘，内部包膜相对脆弱，挤压方式不对头，可将发炎的脓污压入血管丰富的周围真皮组织，易导致局部结缔组织发炎，加深凹洞，留下更严重、范围更大的痘印。如果运气差一点，污秽的脓血进入更深层的皮下脂肪区域，轻则周边脂肪发炎，重则随着血流四散，出现大范围的细菌感染，可引发败血症！

3.环境要干净，避开不必要的污染。

王霞说，真正的“无菌操作”远比大家想象的复杂多了。首先是空间的无菌，即便是“挤痘痘”这么简单的事，医院多半都会空出一个诊间，甚至是“门诊手术室”，尽可能在比较干净的空间，避开不必要的污染。其次，从手部到各种用品，一定要消毒，以防破口感染。