扩招涨薪提职称 全科医生强起来

近年来，我国全科医生制度建设取得重要进展，院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段有机衔接的培养体系逐步形成。但是，全科医生队伍建设与深化医改和建设健康中国的需求相比还有较大差距，基层仍然是医疗卫生事业发展的短板，基层人才队伍依然是短板中的短板。如何健全适应行业特点的全科医生培养制度？如何创新全科医生使用激励机制？

到2020年城乡每万居民拥有2—3名合格的全科医生，到2030年城乡每万居民拥有5名合格的全科医生……近日，《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》印发。国家卫计委有关负责人进行了解读。

全科医生在数量、质量及职业发展上存短板

近年来，我国全科医生培养模式逐步建立，实施全科医生特岗计划，全科医生职称晋升、岗位聘用等多方位的协同保障政策不断完善，通过全科专业住院医师规范化培训、助理全科医生培训、转岗培训、农村订单定向医学生免费培养等多种渠道，加大全科医生培养力度，全科医生队伍不断壮大。截至2016年底，培训合格的全科医生达20.9万人，每万人口拥有全科医生1.5人。

但是，从数量上看，全科医生与人民群众健康需求相比有较大差距。从质量上看，基层临床医生本科及以上学历的不到40%。农村基层就更低一些，且多数没有接受过严格、规范的住院医师培训。从职业发展上看，由于全科医生薪酬待遇较低、职称晋升较难、发展空间小等诸多困难，全科岗位还缺乏吸引力。如果这些问题不解决，家庭医生签约服务和分级诊疗制度难以全面落实。

扩招全科专业住院医师

全科医生强不强，医学教育是基础。意见提出，建立健全适应行业特点的全科医生培养制度。

在院校医学教育方面，要求高校面向全体医学类专业学生开展全科医学教育和全科临床见习和实习。鼓励有条件的高校成立全科医学教研室、全科医学系或全科医学学院，开设全科医学概论等必修课程。依托全科专业住院医师规范化培训基地和助理全科医生培训基地，建设一批全科医学实践教学基地。

在毕业后医学教育方面，住院医师规范化培训基地（综合医院）要独立设置全科医学科，与基层实践基地联合培养全科医生。以县级综合医院为重点，加强助理全科医生培训基地建设。严格基地动态管理，将全科专业基地建设和作用发挥情况作为培训基地考核评估的核心指标。

加大全科专业住院医师规范化培训力度。扩大全科专业住院医师招收规模，力争到2020年全科专业招收数量达到当年总招收计划的20%以上。2018年起，新增临床医学和中医硕士专业学位研究生招生计划重点向全科等紧缺专业倾斜。

提升基层医疗卫生机构全科医生工资水平

与专科医生相比，全科医生的薪酬待遇还偏低，职业吸引力还不够。如何解决全科医生“招不来、留不住”的难题？意见提出了一系列激励措施。

提高全科医生薪酬待遇。按照“两个允许”要求，合理核定政府办基层医疗卫生机构绩效工资总量，提升基层医疗卫生机构全科医生工资水平，并与当地县区级综合医院同等条件临床医师工资水平相衔接。聘用经住院医师规范化培训合格全科医生的，在核定绩效工资总量时可给予进一步倾斜。建立基层医疗卫生机构绩效工资水平正常增长机制。合理调整医疗服务价格，充分体现包括全科医生在内的医务人员技术劳务价值。完善绩效工资分配，基层医疗卫生机构内部绩效工资分配可设立全科医生津贴。

到基层就业享受优惠政策。基层医疗卫生机构在核定的编制内对经住院医师规范化培训合格的全科医生要优先安排。对本科及以上学历医学毕业生或经住院医师规范化培训合格的全科医生简化招聘程序，可采取面试、组织考察等方式公开招聘。

拓宽职业发展前景。将住培合格全科医生与专硕研究生同等对待。对到基层医疗卫生机构工作、取得住院医师规范化培训合格证书的本科学历全科医生，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用等方面，与临床医学、中医硕士专业学位研究生同等对待。增加基层医疗卫生机构的中高级专业技术岗位比例，重点向经过规范化培训全科医生倾斜。

支持符合条件的全科医生办诊所

意见指出，医疗机构相关规划布局不对全科诊所的设置作出限制，实行市场调节。支持符合条件的全科医生个体或合伙在城乡开办全科诊所，为居民就近提供医疗保健服务。鼓励二、三级综合医院与辖区内全科诊所建立双向转诊机制，畅通转诊渠道。加强政府监管、行业自律与社会监督，促进全科诊所规范发展。

对提供基本医疗卫生服务的非营利性全科诊所，在人才培养等方面执行与政府办基层医疗卫生机构同等补助政策，政府通过购买服务的方式，引导其参与当地基本医疗和基本公共卫生服务提供以及承接政府下达的相关任务，并逐步扩大购买范围；对符合条件的，按规定纳入医保定点范围；对具备条件的，可认定为全科医生基层实践基地，承担全科医生培养任务。

在贫困地区免费培养订单定向农村医学生

贫困地区是人才“洼地”，我国将采取哪些措施加快壮大贫困地区全科医生队伍？意见指出，对集中连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县加大农村订单定向医学生免费培养力度。有关省份可结合实际，以贫困县为重点，订单定向免费培养农村高职（专科）医学生，毕业生经助理全科医生培训合格后，重点补充到村卫生室和艰苦边远地区乡镇卫生院。

继续推进全科医生特岗计划试点。到2020年，逐步将试点范围覆盖到所有贫困县的乡镇卫生院，所需资金由中央和地方财政共同承担并适当提高补助标准。引导和激励优秀人才到基层工作。

《 人民日报 》（ 2018年01月28日 02 版）