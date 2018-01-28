四价宫颈癌疫苗正式“开打”

1月26日，经过漫长的等待，首支接种对象在20至45岁的四价宫颈癌疫苗在北京正式“开打”。

当日上午9点，44岁的高继婷和21岁的女儿一同来到朝阳区南磨房社区卫生服务中心。母女两人在填写接种知情告知书，并缴费之后，双双完成了四价宫颈癌疫苗接种的第一针。高继婷说之前就知道女性宫颈癌发病率很高，一直密切关注四价宫颈癌疫苗的上市消息。“现在有了疫苗可以预防，而且在自家门口就能接种，所以就带着女儿第一时间赶来了。我觉得只要年龄在保护范围之内，大家都应该积极接种疫苗，一起预防宫颈癌。”高继婷说。

据朝阳区南磨房社区卫生服务中心工作人员介绍，四价宫颈癌疫苗接种年龄为20至45岁，接种流程为3针，接种时间分别是第0月、2月、6月。只要没有免疫力缺陷、不在疾病发作期，以及尚未怀孕的女性都可以接种。适龄人群可在附近接种门诊预约接种，四价HPV疫苗每针798元，三针一共2394元。

首支四价宫颈癌疫苗北京“开打”后，昨天，中华预防医学会与默沙东中国在北京正式启动了“星火传识——人乳头瘤病毒（HPV）感染性疾病防控专业人员能力提升项目”。该项目将在2018-2020年期间，组织千人讲师团深入全国50个城市基层开展HPV感染性疾病相关知识和防控技能培训，预计将在三年内覆盖全国5000多名基层预防接种人员。该项目的实施将会提高公众对宫颈癌防控知识的健康素养，提升专业人员对宫颈癌的防控能力，保护女性健康。

据了解，宫颈癌是威胁妇女健康的常见恶性肿瘤，在全世界女性恶性肿瘤中发病率位居前三位。研究发现在中国女性中，HPV感染年龄呈双峰分布，第一个高峰在17-24岁之间，第二个高峰在40-44岁之间。

北京市疾控中心提醒市民，接种前请提前咨询预约。宫颈癌疫苗属于自愿自费接种的疫苗，有接种需求的人群可以提前咨询临床及接种医生选择疫苗，并在居住地附近的社区卫生服务中心预防接种门诊提前预约、安排接种。北京市卫计委、北京市疾控中心官网均公布有各社区卫生服务中心接种门诊电话。此外，接种了宫颈癌疫苗之后依然要定期进行宫颈筛查。

去年11月，接种年龄段为9－25岁的二价宫颈癌疫苗正式进入北京地区，填补了本市宫颈癌疫苗的空白。