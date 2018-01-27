冬天洗脸冷水好还是热水好？

冬天到底应该怎么洗脸?洗脸水到底是热好，还是冷好?究竟洗脸的水温如何选择?四个字：不冷不热!

很多人对脸上冒油很反感，觉得不好看。脸上的油脂是有很重要的生理功能的，它可以维持我们皮肤正常的屏障功能。

如果年轻人油脂分泌旺长痘痘，用点洗面奶或者热水去一下油脂，每天一次，这是合理的。但不要去油太勤，你会发现脸上会出现其他皮肤问题，根源是清洁过度破坏了皮肤屏障。

冬天气温低，产油减少，有时还会觉得脸上干燥。所以夏天的洗脸去油方式，在冬天就不合适了。如果脸上有干燥感，洗面奶可以停用。

洗脸水不能太热，水太热，屏障必受影响。本身面部皮肤比较干的人，到了冬天会更干，所以控制你的洗脸水温，凉一些。水温热一些，会把本来脸上就很少的油脂都洗没了。

但也不要用太冷的水洗脸，因为过冷的水会让面部的血管收缩，皮脂分泌也会明显减少，这样做的直接后果就是皮肤更干。 (江苏省人民医院皮肤科副主任医师 尹志强)