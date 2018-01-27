小儿腹泻注意“食补”

主讲人：湖南省人民医院儿童急诊综合科主任医师 张先华

在儿科，小儿腹泻是仅次于呼吸系统疾病的第二大疾病。腹泻迁延不愈是导致儿童生长发育障碍、营养不良和死亡的主要原因之一。对于腹泻患儿的治疗，合理、科学的饮食尤为重要。然而，腹泻患儿在腹泻期间到底吃还是不吃的问题困扰了很多家长。

以往的观念认为，腹泻患儿需要限制饮食以让胃肠得到休息。但目前对儿童腹泻治疗原则的共识是不主张禁食，而鼓励进食。其原因是孩子正处于生长发育的关键时期，需要充足营养。腹泻已经导致大量营养成分流失，若再限制饮食，无异于雪上加霜，不利于儿童生长发育，甚至导致腹泻反复发作。所以，腹泻儿童要合理、科学地吃。

家长及医护人员在管理腹泻患儿的饮食时，首先要尽量按原有的方式喂养（加速胃肠功能恢复），建议：1.吃母乳的孩子继续吃母乳；2.6个月以下非母乳喂养患儿继续喂配方乳；3.6个月以上的患儿继续食用已经习惯的日常食物，如粥、面条、软饭、蛋、鱼末、肉末、新鲜果汁等；4.少量多次喂食；5.避免给患儿吃含粗纤维较多的蔬菜、水果以及高糖食物或饮料；6.腹泻停止后继续给患儿喂食，且次数多于平常，持续2周，营养不良的孩子在身高体重恢复正常前，应增加进餐次数。

其次，针对患儿不同情况进行恰当的营养治疗。具体为：1.疑似病毒性肠炎的患儿可暂时以低（去）乳糖配方奶喂养，持续1~2周，孩子腹泻好转后转为原有喂养方式。2.对于过敏性腹泻患儿（以牛奶过敏常见），避免其食入过敏食物。婴儿通常能耐受深度水解酪蛋白配方奶，如仍不耐受，可采用氨基酸为基础的配方奶或要素饮食（一种化学精制食物，含有全部人体所需的易于消化吸收的营养成分）。3.有慢性腹泻、肠黏膜损伤、吸收不良综合征的患儿也要进行要素饮食。4.对于少数重症病例，不能耐受口服营养物质、伴有重度营养不良及低蛋白血症的患者需静脉注射营养物质。

最后，加强迁延性腹泻患儿的营养管理。如给予富有营养的膳食（110千卡/每日每公斤体重）；继续母乳喂养，增加患儿进食次数，每日至少6次；给予乳糖含量低或不含乳糖饮食；补充多种维生素及矿物质，共补充2周，每日量为：叶酸50毫克，锌10毫克，维生素A400毫克，铜1毫克，镁80毫克；一周后再做营养评估，如果患儿体重增加、稀便少于3次/天，可恢复正常饮食，如体重无增加、稀便无改善则需就诊和调整膳食方案。