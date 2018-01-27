“人格分裂”真实存在

随着网络剧《柒个我》的热播，剧中男主角有7个人格的故事引起网民议论纷纷。剧里，主人公时而自由活泼，时而阴暗忧郁，有时还会出现女性化的言行，就像一个躯体上住了很多不同的灵魂。人们不禁惊叹：一个人怎么会分裂出这么多人格，这真实存在吗？

我们常说的“人格分裂”在现实生活中确有其事，精神病学领域多将这种情况称为“双重人格”“多重人格”“附体体验”或“分离性身份障碍”。每个正常的人都有自我意识，即对自己身心活动的觉察。健全的自我意识能够认识、感觉自己，知道自己与他人的关系，能恰当地处理与己相关的事务，对自己的过往有前后一致的记忆。但若自我意识发生问题，就可能出现“分离性身份障碍”，表现为患者呈现出两种或多种截然不同的人格状态，或产生附体体验，对于本来的身心、人际和生活经历、记忆等反复性遗忘。简而言之，就是一个人反复地忘了自己是谁。例如，有的患者可以在一段时间内表现为喜爱音乐、外向开朗，但不时又会表现出社交回避和沉默内向，前后判若两人。而他对人格变换期间的很多人际关系、生活情境并不能回忆或仅有模糊记忆。民间一些所谓“鬼上身”“跳大神”的人也不乏多重人格者。

导致自我意识障碍、分离性身份障碍的原因并不清楚，可能与超出个体承受能力的体验、创伤性事件及儿童期的虐待有关。著名的多重人格患者比利·米利根曾说：“当悲伤太多时，一个人已经无法承受，我就把这些压力投注到另一个‘人’身上，来分担我所有的煎熬。”由此看来，促进心理健康、塑造健康人格是预防多重人格的基础。家长和老师要重视孩子的心理发展，从小培养他们积极的心态，让他们在生活、学习中逐步完善自我、健全人格。

对于分离性身份障碍的治疗，可以先尝试心理咨询。心理医生与患者建立良好的咨询关系，营造安全、信任的环境，能促进患者逐步表达、疏泄内心的痛苦、愤怒，使他们的人格得到整合及完善。另外，药物治疗对多重人格所伴发的焦虑、抑郁、失眠甚至冲动等情况也有效，其对人格整合也有一定益处，患者可以在精神科医生的指导下服用。（厦门市仙岳医院心理科医师 张振清）