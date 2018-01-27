长痘多，有前列腺癌风险

前列腺癌是中国男性中排第6位的癌症，发病率可达60.3/10万人，在世界范围内也属于男性第二高发的癌症。近期，瑞典厄勒布鲁大学医学院的一项研究显示，青春期高发痤疮（俗称青春痘）的男子，到老年时更易患前列腺癌。

这项研究入选了24万余名出生于1950年代的健康男性，这些人在18~20岁间应征入伍，期间记录了大量数据，其中包括痤疮的发病情况。研究者对这些人进行了长达30年的随访，记录了他们未来的疾病发生情况。

研究显示，共有1663人被诊断为前列腺癌，其中，1317人被诊断为局部前列腺癌，203人诊断为进展期前列腺癌。研究分析了痤疮和前列腺癌之间的联系，结果提示，青少年期间高发痤疮的男性，后续发生前列腺癌的风险会增加，进展期前列腺癌的发生风险增加尤其明显，比普通人群高2倍以上；重度痤疮人群前列腺癌的发生率较正常人群提高6倍以上。

这项研究证实了青春期痤疮与前列腺癌的相关性，但是，青春期痤疮的发生受雄性激素和免疫因素的共同影响，本研究未能进一步确定前列腺癌到底与哪项因素相关。不过，长痤疮的青年，或许应更积极地治疗这一疾病，同时更加关心自己的雄性激素水平。（倪 爽）