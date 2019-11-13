前列腺癌治疗新阶段：如何阻击前列腺癌的转移？

前列腺癌，一种对男性健康危害极大的疾病，世界范围内，前列腺癌发病率在男性所有恶性肿瘤中位居第二。根据国家癌症中心的数据，前列腺癌自2008年起成为男性泌尿系统中发病率最高的肿瘤，2014年的发病率达到9.8/10万，在男性恶性肿瘤发病率排名中排第6位；死亡率达到4.22/10万，在所有男性恶性肿瘤中排第9位。

我国前列腺癌发病率在城乡之间存在较大差异，大城市的发病率更高，且近年来呈现上升趋势，增长情况比欧美发达国家更为迅速。前列腺疾病发病率高，患病后会严重影响生活质量，前列腺癌更是如此，如果不及时治疗，造成疾病转移会引发更多并发症。

2019年11月14日（周四）9：00-10：00，中山大学孙逸仙纪念医院副院长林天歆将在“人民好医生”客户端进行视频、图文直播，并在线解答关于阻击前列腺癌的转移问题，千万不要错过！

专家介绍

林天歆，中山大学孙逸仙纪念医院副院长，泌尿外科副主任，主任医师，博士生导师。

中华医学会泌尿外科学分会委员/副秘书长，广东省医学会泌尿外科学分会侯任主任委员，CUA青年委员会副主任委员，CUA微创学组委员，广东省医学会泌尿外科学分会副主任委员，中华泌尿外科杂志编委。

擅长：泌尿系肿瘤微创诊治，尤其是膀胱癌、前列腺癌的腔镜治疗

出诊时间：周三上午，南院区

前列腺癌有什么危害？

前列腺癌早期就不易发现，且易和前列腺增生（前列腺肥大）相混淆，如果再不提高警惕，大多患者确诊时往往已属于晚期，很多患者已经出现癌细胞扩散转移。根据国内大规模的流行病学调查，我国前列腺癌患者就诊时，70%已属于晚期，这些患者治疗费用昂贵，且治疗效果较差，因此前列腺癌经常被称为“沉默的杀手”。

需要提高大众对前列腺癌的认知

研究发现，对于年龄、家族史和前列腺病变三个高危因素都能正确识别的公众为30%。公众对这三个因素认知程度不同：前列腺病变为高危因素的知晓率要显著高于年龄和家族史，提示宣传中应更强调年龄和家族史这两个高危因素。此外，虽然中老年男性人群是前列腺癌最相关的人群，但他们对前列腺癌的高危因素的认识和公众总体水平基本相当。这会阻碍高危人群对自身的识别，也阻碍了早期前列腺癌的发现。

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