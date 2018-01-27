半数食管癌发生在中国

受访专家： 复旦大学附属肿瘤医院放射治疗中心教授 赵快乐

历经6年探索研究，复旦大学附属肿瘤医院放射治疗中心教授赵快乐带领课题组，首次发现导致中国等亚裔人种食管鳞癌发病风险高的重要原因。这项最新研究发表在国际权威科学杂志《自然-通讯》上。《生命时报》记者第一时间连线了赵快乐教授，他表示，中国食管癌的发病率和病理类型与欧美国家有明显差异。中国是食管癌高发国家，发病率为20~30/10万人，每年新增病例23万，约占全球一半，其中90%病理类型为鳞癌。而美国食管癌的发病率显著低于我国，约为5/10万人，每年新增病例1.7万，以腺癌为主。

一直以来，生活方式是公认的食管癌高发原因之一。赵快乐说，国人普遍存在维生素摄入不足，加上进食过快，爱吃过热、腌制甚至霉变食物，这些不良的饮食习惯，使本来就脆弱的食管黏膜更易受损，加重食管黏膜炎症发生，从而诱发食道癌。具体来说，食管癌中的鳞癌属于“贫穷病”，其高危因素包括吸烟、饮酒、过少进食水果蔬菜等；而食管腺癌更像是“富贵病”，高危因素为食管反流、肥胖和吸烟等。

但赵快乐认为，基因是中国食管癌高发的根源。为了找到“元凶”，他联合美国安德森癌症中心及复旦大学基础医学院教授刘赟课题组，对比中美两国食管癌基因图谱发现，相较于美国食管癌患者，中国食管癌患者中的TP53、EP300以及NFE2L2三个基因，有更高的突变频率。其中，NFE2L2基因的“胚系突变”频率是美国白人人种的3倍。赵快乐解释，NFE2L2基因能避免细胞发生氧化损伤，从而降低潜在的癌变风险，一旦这种基因发生突变，将减弱对细胞的保护功能，尤其是高频率的基因突变，会导致食管鳞癌高发。

“在国内，如果能筛查出NFE2L2基因胚系突变的人群，并进行预防性干预，或许能开发出针对该基因的靶向药物，将有利于食管癌的预防和治疗。”赵快乐也强调，养成健康的饮食习惯可降低患癌几率。不酗酒、不吸烟，少吃过烫、腌制的食物；避开发霉食物，食用油久存易被黄曲霉菌污染，蔬菜保管不好会长白霉菌；进食时细嚼慢咽。40岁以上的中老年人，尤其是男性、生活在食管癌高发区、有家族史的人，应该每年常规进行胃镜等检查。如果近期出现吞咽困难、胸骨后疼痛或不适等先兆，不可掉以轻心，应及时就医，以便早期发现病情。（谭卓曌）