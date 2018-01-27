口臭现象非常普遍，几乎每个人都遇到过“有口难言”的尴尬局面。研究表明，自认为有口臭的人仅占 27%，而口臭人群所占比例约为22%~50%。许多人为了消除口臭想尽办法，殊不知被很多错误认识所引导。

错误一：向手心呼气可判断是否有口臭。口臭可能来源于口腔深部和牙间隙等多处隐匿部位，向手心呼气不是科学的检测方法。正确方法是：距离患者面部5厘米左右，嗅闻其口腔气味。还可以用小勺刮擦舌尖，带出部分舌苔物质；或者用未上蜡的牙线穿过后牙，提取口腔菌斑；或者将患者的唾液样本进行微生物培养后取样分析。

错误二：口臭预示着某种大病。“口臭预示着你得了某种大病”，这种说法流传甚广。某些全身疾病和状态，如代谢性酸中毒、糖尿病、肝病等可能会产生异常体味和口腔异味，但大多数口臭来自口腔内食物残渣和菌斑微生物产生的挥发性硫化物，具有臭鸡蛋气味，还有一种叫乙硫醇的物质会引起腐烂卷心菜的味道。吃过大蒜、洋葱，喝咖啡或吸烟后，如果没有及时刷牙漱口，任由食物残渣和细菌在口腔聚积，这些化合物就会被产生并释放出来。大约3/4的口臭患者伴随一些牙科问题，比如牙龈肿胀、溃疡、感染或厚舌苔，需要及时到口腔科就诊。

错误三：漱口水能有效除口臭。很多口臭患者第一时间会去嚼口香糖或使用漱口水。薄荷、丁香等香料的味道确实能掩盖难闻的气味。部分漱口水含有抗菌物质，能消除产生恶臭气味的细菌。但这种做法存在争议。英国一家健康研究机构分析了关于口臭的科学文献，发现有5项试验表明，如果漱口水中含有抗菌物质，如洗必泰、二氧化氯、锌，可以一定程度上减少难闻气味。但作者呼吁进行更多试验，希望提供漱口水的更多选择。英国伦敦大学玛丽女王学院研究发现，健康的口腔生物菌群可以抑制产生口腔异味的细菌增生，而频繁使用漱口水会杀灭一些“有益菌”，导致口腔菌群失调。正确的做法是，通过刷牙和牙线等方式清除食物残渣；定期洗牙，减少产生异味的微生物如厌氧菌的生存空间。使用处方漱口水要遵医嘱，以免造成口腔菌群失调、口干症等问题。另外，有人采取舌部清洁器刮除舌苔的方法来减轻口臭。研究表明，这一方法维持的效果非常短暂。用力压舌头还会带来诸多危害。如果想去除舌苔，可以用软毛牙刷清洁。

错误四：杀死口腔细菌能根治。口腔微生物菌群是由数百种细菌及其他微生物组成的复合群落。正常的微生物群落对身体健康起着积极的作用，可以抑制诸如真菌等其他非口腔微生物的定植和增生，利于口内微生物菌群平衡。使用抗生素会大量杀死口腔细菌，使得真菌大量增殖，引起口腔黏膜疾病。因此，建议大家仔细刷牙，多用牙线，多喝水，不吸烟，保持均衡饮食，维护健康的微生物群落。（首都医科大学附属北京口腔医院牙周学博士 胡景超）