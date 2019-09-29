不明原因口臭查查扁桃体

24岁的林先生莫名口臭一年，近期他因为吞咽时异物感加重来到武汉市中心医院耳鼻喉科就诊。接诊的医生在检查小林的咽喉之后，确诊他患上了扁桃体结石。听到这个结果，小林十分疑惑，他还是第一次听到扁桃体上也会长结石。

医生告诉他，扁桃体结石是扁桃体隐窝所沉积的细菌、病毒、代谢产物以及食物残渣等形成的干酪样硬块。这种结石不仅会造成口腔异物感，如果结石长时间沉积，阻塞扁桃体的腺管或隐窝，造成引流不畅，细菌繁殖或食物残渣堆积，就会造成慢性持续性口臭，闻起来就像臭鸡蛋一样，严重影响个人形象。若结石周围有化脓感染，可引起咽痛不适与反射性耳痛，甚至张口、吞咽困难。

随后，医生为小林取出了扁桃体结石，他的咽部不适明显好转。

该院耳鼻喉科主任袁琨介绍，扁桃体结石多藏身于扁桃体上隐窝中，也可见于咽后壁、舌根等处。患者最典型的症状就是咽部不适、口臭、吞咽时有异物感，对镜观察患处有黄白色乳酪样颗粒悬露于外。每个人都有可能出现扁桃体结石，但一些口腔卫生不良或有反复咽部感染史的人群更容易患上此症。

袁琨主任提醒，扁桃体结石虽然不是什么严重的疾病，但它带来的咽部不适、咽部异物感、口臭等问题，总会对患者的生活造成一定困扰，严重时保守治疗效果不好，还需要手术治疗。大家平时应该注意口腔卫生，早晚刷牙，饭后漱口，有扁桃体炎、咽炎时，要及时治疗，不要拖成慢性病而诱发此症。（黄征宇整理）