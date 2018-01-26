连续喝酒，喝出脑出血

记者昨日从湖南省第二人民医院卒中中心了解到，因喝酒引发或间接导致脑出血的患者不少。专家提醒，年关已近，饮酒人士应当引起高度注意。

长沙55岁的环卫工张大叔一直身体不错，不料，近日在朋友寿宴上，张大叔酒还没喝完就病倒了。在省第二人民医院神经外科二病区，张大叔妻子对记者说，张大叔有近30年的酒龄，每顿至少要喝三四两。

十天前，张大叔在自家晚饭时喝了三两多白酒。饭后，他和妻子提前到寿星家祝贺，又喝了三两多。第二天中午，酒席正式开始，大家正喝得起劲。突然，张大叔倒在朋友肩膀上，端起的酒杯洒了一地，嘴角流着涎水。

在省第二人民医院卒中中心，医生检查发现张大叔为脑出血，并且出血量还在增加。该院神经外科团队紧急对其进行了脑血肿清除手术。

据该院神经外科二病区刘少波主任解释，长期喝酒会造成肝功能损害，影响肝脏分泌凝血物质，从而影响身体的凝血功能，一旦发生脑出血，出血量会增多。而且，人喝酒后，血管扩张，出血点也会增多，这些都会加剧酒后脑出血的生命危险。

“有资料表明，因酗酒引发脑卒中的死亡率为不饮酒者的3倍。”刘少波提醒，有高血压、高血脂、冠心病等心脑血管疾病的人群，不宜饮酒；如果发现有人醉酒后出现剧烈头痛、呕吐不止、一侧肢体麻木或偏瘫、口角歪斜、异常嗜睡、昏迷等症状，应当第一时间拨打120，送其就近到有卒中救治能力的医院就医。