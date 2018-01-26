重庆“大溪沟刘露霞家庭医生工作室”的刘露霞医生（左）在社区居民家中为老人检查身体。该工作室以一位全科医生为核心，与护士和公卫医师构成一个团队，为签约居民制定个性化健康管理方案。新华社记者 唐奕摄

近日，国办印发《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（以下简称《意见》），提出培养全科医师队伍的具体目标——到2020年，全科医生达到30万人，城乡每万居民拥有2至3名合格全科医生；到2030年，全科医生达到70万人，城乡每万居民拥有5名合格全科医生。那时，这一被称为居民健康“守门人”的全科医师队伍能否赢得居民信任，满足居民的健康和医疗需求呢？

在国新办25日举办的新闻发布会上，国家卫计委副主任曾益新、教育部高教司司长吴岩就百姓关注的问题给予了解答。

质、量齐升确保全科医生队伍建设

居民就医首要需求是找到诊疗水平高的医生看病，不然家门口医院即便各种设施再先进，居民也会舍近求远。“全科医生是居民身边的健康卫士，加强以全科医生为重点的基层人才队伍建设，培养数量充足、质量合格的全科医生队伍是推进分级诊疗制度建设、满足居民健康需求的迫切需要。”曾益新表示，这也是《意见》着力解决的主要问题之一。

当前，基层仍是我国医疗卫生事业发展的短板，而基层人才队伍依然是短板中的短板。从数量上看，全科医生只有20.9万人，每万人口全科医生1.51人；从质量上看，基层临床医生本科及以上学历不到40%，农村基层就更低一些且多数没有接受过严格、规范的住院医师培训。“这与居民健康需求相比仍有较大差距。”曾益新坦言。

据介绍，我国全科医生队伍建设起步比较晚。2011年7月，国务院印发《关于建立全科医生制度的指导意见》，开启了我国全科医生制度建设步伐。随后，院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段衔接的培养体系逐步形成。

据曾益新介绍，目前的培养模式主要是以5年大学教育加3年住院医师规范化培训（后简称住培）的“5+3”为主体、3年大专教育加2年助理全科医生培训的“3+2”为补充。此外，国家还通过实施全科医生特岗计划、转岗培训、农村订单定向医学生免费培养等多种渠道扩大全科医生队伍。截至2016年年底，我国培训合格的全科医生已达20.9万人，每万人口拥有全科医生1.5人，较制度实施前增长了近1倍。

此次文件在院校教育方面的亮点很多。吴岩介绍，“所有医学类专业学生必须参加全科医学教育和全科临床见习和实习”“鼓励有条件的高校成立全科医学教研室、全科医学系或全科医学学院”“依托全科专业住培基地和助理全科医生培训基地，建设一批全科医学实践教学基地”。他指出，高校可以聘任全科医学实践教学基地有教学潜质的全科医生承担教学工作。

令住培学员兴奋的是，《意见》还明确指出，要完善全科专业住培学员取得硕士专业学位办法，今后通过住培的学员将可能获得硕士专业学位。

在毕业后医学教育方面和继续教育方面，《意见》也是着墨颇多。例如，住培基地要独立设置全科医学科，与基层实践基地联合培养全科医生。曾益新强调：“为了确保全科医生的培养质量，要严格住培基地动态管理，基地建设和作用发挥情况将作为基地考核评估的核心指标。”他还指出，鼓励二级及以上医院有关专科医师参加全科医生转岗培训，培训合格后可在原注册执业范围基础上增加全科医学专业执业范围。

综合施策提升岗位吸引力

那么，培养出了合格的全科医生队伍，如何提高岗位吸引力以稳定这支队伍呢？如同儿科医生一般，全科医生同样面临着待遇低的问题，不仅如此，全科医生还要面对职称晋升难、职业发展路径不清晰、相关配套政策不完善的诸多问题。

2015年，国家卫计委曾计划招收1万名全科住培学员，但当时报名并不踊跃，最重要的原因也是全科医生的工作前景尚不被看好，但状况正在一步一步改善。“《意见》的出台对全科医生的岗位吸引力会有很大提升。”曾益新认为。

截至2017年6月底，我国医疗卫生机构数达98.9万个，其中基层医疗卫生机构达93.3万个。如何吸引优质的全科医生到基层就业？《意见》给出了多项优惠政策，“基层医疗卫生机构在核定的编制内对经住培合格的全科医生要优先安排”。曾益新介绍，对本科及以上学历医学专业毕业生或经住培合格的全科医生要简化招聘程序，可采取面试、组织考察等方式公开招聘，可实行“县管乡用”或“乡管村用”的政策。

据了解，《意见》还对提高全科医生薪酬待遇提出了很多具体要求。例如，合理核定基层医疗卫生机构绩效工资总量，提升全科医生工资水平，并与当地县区级综合医院同等条件临床医师工资水平相衔接；聘用经住培合格的全科医生，在核定绩效工资总量时可给予进一步倾斜；合理调整医疗服务价格，充分体现包括全科医生在内的医务人员技术劳务价值，等等。

为了拓宽全科医生的职业发展前景，《意见》明确，对到基层医疗卫生机构工作、取得住培合格证书的本科学历全科医生，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用等方面，与临床医学、中医硕士专业学位研究生同等对待。“这些医生可直接参加中级职称考试，考试通过的直接聘任中级专业技术职务。”曾益新强调。

而此前饱受基层医务人员诟病的职称评价体系也有了很大调整。“基层全科医生参加中级职称考试或申报高级职称时，外语成绩可不作为申报条件，对论文、科研不做硬性规定，申报高级职称实行单独分组、单独评审。”曾益新介绍，全科专业住培合格、取得中级职称后在国家贫困县农村基层连续工作满10年的，可经职称评审委员会考核认定，直接取得副高级职称。