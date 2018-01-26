腊八粥里三米两豆一份肉

腊八这天应该定成中国营养日，不仅有全民都吃的腊八粥，还有那翠绿嘎巴脆的腊八蒜。不管是否承认，腊八的确是个特别的日子，来看看专家都是怎么过的。

腊八粥里要有三种米

一碗粥最基础的就是谷类，腊八粥以粳米、糯米和薏米为常用。其中，粳米具有补中益气、养脾胃、和五脏、除烦止渴、益精等功用，可用于脾胃虚弱、烦渴、营养不良、病后体弱等病症。

如果平时里有出虚汗的毛病，则可以在粥中加入糯米，可助补中益气，健脾养胃，止虚汗。要是加入薏米，则保健的意义更强，因为薏米具有健脾、清热、渗湿的功能，对慢性肠炎、消化不良等症有良效，还可预防心脑血管疾病以及美容。

腊八粥里加点肉

哈尔滨医科大学第一附医院营养科阎雅更表示，不管怎么评价，腊八粥都是最棒的应季食物，米类加豆类，精米加粗粮，特别适合干燥的北方天气，可以暖胃健脾。

给大家推荐一款改良版的腊八粥，在腊八粥里加羊肉，更适合在冬天吃。将羊肉切丁或切薄片，与淘洗干净的腊八粥材料一起放清水中，加少量葱姜，将粥熬烂即可。

羊肉性温，能御寒保暖。五谷则能中和一下羊肉的温燥。葱姜调味，也可去除羊肉的膻味。这款粥尤其适合老年人和身体虚弱的人食用，把粥熬得又烂又稠，口感更美味，食疗食养的效果也会更好。

腊八粥里的赤豆是主力

腊八粥中大家熟悉的莫过于赤小豆，根据古籍记载，最早的腊八粥就是用赤小豆来煮的，几经演变，才加入了不同食材。中医认为赤豆具有健脾燥湿、利水消肿之功，对于脾虚腹泻以及水肿有一定的辅助治疗作用。

虽然可能大家平时见得少，但黄豆也可以到腊八粥中来做客的。主要原因是黄豆富含蛋白质、钙、磷、铁、胡萝卜素等丰富的营养，可以提高这碗粥的营养含量。

腊八汤圆很营养

“腊八节，光喝粥多单调啊，”健康科普专家顾中一说。“我从朋友那里刚学到了一款腊八汤圆，用富含膳食纤维的粗粮粉当原料，不管是口味还是营养，都值得跟大家分享。”

最为推荐的是红薯汤圆，将红薯放蒸锅中蒸熟捣成泥状，冷却后加糯米粉。中间放少量白糖，然后像包饺子一样包起来，放到阴凉处晾干，汤圆就做好了，当然，红薯也可以用芋头来代替。

之所以把它叫腊八汤圆，因为还可以在这个汤圆里加上黑芝麻粉、红豆粉、花生碎、杏仁粉、核桃粉等“腊八食物”，或者是其他坚果磨成的粉，吃起来是香香滑滑，营养丰富。

腊八粥里花生和核桃不可少

果仁可为腊八粥锦上添花。比如，花生具有润肺、和胃、止咳、利尿、下乳等多种功能。对营养不良、食少体弱、燥咳少痰、咯血、齿衄鼻衄、皮肤紫斑、产妇乳少及大便燥结等病症有食疗作用。

核桃仁具有补肾纳气、益智健脑、强筋壮骨的作用，还能够增进食欲、乌须生发，根据科学研究表明，核桃中的磷脂，对脑神经有很好的保健作用。核桃油含有不饱和脂肪酸，有防治动脉硬化的功效。

腊八豆腐含钙高

在安徽，有款腊八豆腐颇受欢迎，一般是在腊八前后将新鲜豆腐切片，表面涂盐水，然后晒成金黄色的豆腐干即可食用。腊八豆腐吃起来香脆可口，水分蒸发后，营养成分特别是含钙量也比鲜豆腐高出不少。

国家高级营养师宋颖表示，有种升级版的腊八豆腐，味道更好。锅里倒清水，放几个干辣椒、八角、花椒，将水煮沸，然后将调味料拣出。将豆腐绞碎后放水中烫熟，捞出后用干净的纱布包裹起来并拧干，同样放在阳光下晒干即可。当然，你也可用模具将碎豆腐塑形，晒干食用。

这样的豆腐食品比起鲜豆腐存储更方便、存放时间更长，而且口味老少皆宜。