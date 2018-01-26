医生巧手“剥除”内膜疏通血管

颈动脉内膜增厚，意味着血管变狭窄，可能有血栓形成。一旦血栓脱落堵塞血管，患者将面临生命危险。近日，湖北省第三人民医院（省中山医院）发布一起手术案例：患者连发四次脑梗，放支架也无法确保安全，医生做手术“剥掉”血管内增厚的内膜，疏通大脑供血“主干道”。

患者是73岁的宋爹爹，2015年因心梗住院，被查出还有双侧颈内动脉狭窄、脑梗塞。因为年纪大、病情重，家人担心手术风险太高，只安装了心脏支架。2016年，宋爹爹再次出现脑梗，医生在他狭窄的椎动脉植入支架，帮助“撑开”血管。但这也没能长期维持，2017年，宋爹爹又因脑梗住院，椎动脉再次植入支架，并进行球囊扩张。

这次手术效果仅维持了半年多，宋爹爹又因脑梗入院。医生检查发现，他的颈内动脉一侧完全闭塞、另一侧狭窄高达95%以上，血流很艰难。更为难的是，此前植入的支架内也长满斑块，血管随时可能完全闭塞，突发脑卒中造成偏瘫，甚至危及生命。

随后，宋爹爹接受手术。湖北省第三人民医院神经外科主任欧阳和平率团队，在神经内科、麻醉科、血管超声等多学科协作下，为宋爹爹“剥除”颈内动脉内增厚的内膜，取出支架和堵塞其中的斑块，清除了血栓滋生土壤，成功疏通了大脑供血“主干道”。近日复查显示，宋爹爹恢复良好，行走正常。

欧阳和平介绍，对于颈内动脉狭窄的病人来说，常规治疗方式是植入支架、“撑开”血管。但临床上，部分病人仍会动脉再次狭窄、闭塞，引发脑卒中，这种情况下就得考虑做颈动脉内膜剥脱术。

欧阳和平提醒，长期高血压的中老年病人，有抽烟、爱吃油腻食物等不良习惯者，应及时进行脑血管筛查，发现狭窄达70%以上，一定要尽早采取手术治疗。平时应注意戒烟、科学饮食，进行适当的体力劳动和体育活动，控制好血压。