选床垫记住3:1原则

腰痛患者可能都会听医生说过一句话，“睡睡硬板床”。这是因为，硬板床能够更好地适应人体曲线，让脊柱扭曲最小。然而，很多人误会硬板床就是光板床，其实，硬板上还要铺若干垫褥。

如何把握床板上床垫的硬度呢？记住“3:1原则”：床垫不能硬到不变形，也不能变形太大。3厘米厚的床垫，手压下陷下1厘米；10厘米厚的床垫陷下3厘米，这样的比例软硬适中。

此外，还要挑选贴合度好的床垫。平躺在床垫上，手向颈部、腰部和臀下到大腿之间这三处明显弯曲的地方往里平伸，看有没有空隙；再向一侧翻个身，用同样的方法试一试身体曲线凹陷部位和床垫之间有没有间隙。若手能轻易在缝隙中穿插，即表示床太硬；若手掌紧贴缝隙，就证明床垫与颈、背、腰、臀和腿的自然曲线贴切吻合。

厚度上，不要认为床垫越大越厚就好，而要看承托力。尤其弹簧床垫，若弹簧长度不变，底面垫料加厚，换来的并不是良好的承托力。弹簧床垫比较理想的厚度是12~18厘米。当弹簧因质量问题发生变形时，则会影响承托力，要及时更换。（广东省中医院按摩科主任 吴山 赵家友）