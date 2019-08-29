腰腿痛，先从脊柱找原因

主讲人：南方医科大学第三附属医院脊柱外科脊柱矫形中心主任 尹刚辉

生活中，腰痛的人随处可见，而有腰痛的人大多都有腿痛症状。想要和腰腿痛说拜拜，首先得找出病因。

脊柱出问题，可致腰腿痛

脊柱对人体除了有承重作用，还与肋骨一起构成了保护内脏的“容器”，其中脊柱中的椎管保护着重要的神经系统，当脊柱的组成结构出了问题，就有可能导致腰腿痛。比如腰椎，包括骨性结构和软组织结构，骨性结构包括椎体以及后面的椎弓根附件、椎板、棘突横突，而软组织结构包括椎间盘、小关节囊以及各种各样的韧带，其中任何一个部分出问题都可引起疼痛。最常见的问题包括劳损、外伤、肿瘤、感染、风湿性自身性免疫性疾病等。其中，腰椎盘突出症可以引起腰腿痛，椎间盘源性腰痛、腰椎滑脱、老年人骨质疏松性椎体压缩性骨折可以引起腰痛，椎管狭窄可以引起下肢疼痛。

如果只有腰痛，建议首先做腰椎X片——腰椎的正侧位片。腰椎正侧位片一定要包含：上面到胸椎12，下面要有双侧的股骨头，千万不要拍小片；也可拍腰椎的左右斜位片，初步排除有没有腰椎的小裂。如果怀疑有腰椎峡部裂，进一步CT加三维重建的检查，能很好显示腰椎小关节及峡骨的问题。如果有下肢麻木疼痛、神经症状，无需拍X片，直接做磁共振，这样才能看到突出的间盘和神经根之间的关系。

初步处理要有思路

当出现以下两种情况时可以自行在家先处理：1.如果只是腰痛，特别是劳累后才出现的腰痛，大多由劳损如肌肉劳损、筋膜炎、韧带炎等造成，可多卧床休息、热敷腰部，辅以消炎镇痛药，大多能缓解；若剧烈运动、搬抬重物后造成腰痛，最常见的就是腰扭伤，这时一定要在家卧床休息至少7天；2.下肢麻木导致的疼痛，可以卧床休息、腰部热敷，辅以消炎镇痛药和神经营养药，可缓解。若处理无效，需立即就医。

当出现以下几种情况时需要及时就医：1.腰痛伴有下肢麻木性疼痛，且疼痛主要发生在夜间，这时应考虑可能是肿瘤；2.腰痛伴有发热、寒战、慢性咳嗽的患者，大多为感染所致，可能为结核感染（疼痛不剧烈，出现低热症状），也可能是细菌感染（疼痛剧烈，出现高热症状），这两种情况若不及时处理都可导致角状后凸畸形；3.腰痛伴有会阴部麻木、大小便乏力甚至大小便失禁，这种情况大多为马尾综合征，即急性大块髓核、肿瘤或者其他椎管内的占位性病变，压迫马尾神经，导致严重的马尾神经损伤，预后极差，类似于脊髓损伤，这时需要急诊手术；4.平躺不痛，久坐久站、负重时出现疼痛，这种情况要考虑腰椎间盘源性腰痛；5.老年人腰痛，平卧不动时不痛，翻身起身时疼痛剧烈，骨质疏松性椎体骨折的可能性大；6.严重的下肢麻木疼痛（腰痛不明显），最常见的是腰椎间盘突出症，往往是髓核突出压迫神经根导致下肢疼痛；7.长期重度腰痛，且平躺可缓解，久坐、久站出现负重感，下肢也会有麻木疼痛感，这种情况一般为腰椎失稳。

是否手术，看神经损伤情况

很多腰腿痛的病人经常问，自己疼痛不厉害，还可以忍受，是不是不用手术，保守治疗就行。其实，这主要看患者的神经损伤情况。

1.长期严重腰痛，平躺可缓解，久坐久站有负重感出现，磁共振检查可见椎间盘突出，而无神经压迫症状时，应首选保守治疗，如卧床休息、药物治疗（消炎镇痛药、神经营养药、必要时激素药）、理疗（包括热疗、电疗等）等，主要起到放松肌肉、加速局部循环的作用，千万不要做牵引治疗。

2.早期脊柱感染患者，可采用抗生素药物治疗，辅以卧床休息、营养支持等有很好疗效。其患者常常表现为：小儿哭啼不止，抗拒活动；有其他部位感染；无明显诱因出现胸、腰背痛。

3.患者如果出现肌力下降症状时，很可能是神经损伤严重，若保守治疗3~6个月症状得不到缓解，则需采取手术治疗。

另外，老年人腰痛，一般都由骨质疏松性椎体压缩性骨折所导致，常常有腰背疼痛感，并且平卧不动时不痛，翻身时疼痛。若老人出现上述情况，一定要去医院做磁共振明确诊断，及早手术；有腰椎管狭窄症的患者也需立即手术，此病最大的特点就是骑单车没问题，走路就腿痛腿麻，并有间歇性跛行，即走段路就腿痛腿麻，需要坐下或者蹲下一会儿，等症状消失后可继续走路，但再过一会儿又会出现腿痛腿麻症状，这时又需要坐下或者蹲下一会儿。

预防腰腿痛要爱护脊柱

1.正确搬抬重物。双腿下蹲降低重心，保持后背直立，抓住重物，并将重物尽量贴近身体侧放置，集中腿部肌肉的力量，收紧腰腹部，将重物举起。

2.日常姿势“懒”一点。宁躺不站，宁站不坐，宁坐不蹲，站直不弯腰，能拖绝不提。

3.保持正确坐姿。对于长期伏案工作的人群来说，最好在椅子靠背上加靠垫；尽量减少连续伏案工作时间，工作一个小时以后起来走一走、站一站，稍微活动一下筋骨或者能够躺着休息一下是最好的；可以用热水袋热敷腰部，温度在40℃左右，每次热敷15~20分钟；建议多游泳，每周游1~2次，可以保持脊柱良好的健康状态。

4.推拿按摩要谨慎。推拿按摩只能缓解肌肉和韧带的劳损等，但对实质性的腰腿痛，即真正由疾病导致的腰腿痛不会有任何效果，而且患者在外面进行推拿按摩的时候，按摩师往往采用很大力的手法，容易损伤患者包裹肌肉的筋膜。筋膜一旦损伤，人体自身组织会进行修复，修复后形成疤痕或增生，增厚的地方形成一个新的疼痛源。所以这也就是很多患者觉得按摩后当时很舒服，过一段时间又不行了的原因。

5.床垫不是越硬越好。椎间盘突出症的患者对床垫有要求，但床垫的软硬度必须靠患者的自我感觉，即哪张床垫睡着舒服才是合适的，不是说越硬越好。而且患者在不同时期，对床垫软硬度的要求也不一样。另外，还有一些患者把床制成波浪形状，认为睡上去可以使其托着身体，缓解腰痛。这种想法完全错误。因为人睡着后是会动的，当离开设定的承托位置后，反而适得其反。▲