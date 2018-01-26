剖宫产 该怎样坐月子？

首先，要做好伤口的处理，正常情况下剖腹产之后医生都会为产妇用纱布和透气好的胶带包好创口的，正常情况下产后24小时就需要换药了，在这个过程中产妇所要做的就是保证伤口的清洁和干燥，同时要尽量减少触碰到伤口的机会，如果有什么异常的反应或者不适感要及时通知主治医生。

其次，剖宫产的女性和顺产的女性一样在产后一定都要做好会阴部的护理。在坐月子期间特别是在产后半个月之内会阴部会有很多恶露需要排出体外，所以此时要特别做好会阴部的清洁护理，要注意预防细菌感染，建议产妇要养成早晚两次清洗的习惯，同时洗后还要进行科学有效的消毒。

子宫的护理，也是产后坐月子保健的重点，研究发现适当的按摩可提高子宫的收缩能力，避免产后大出血，同时也有助于恶露的排出。

因为产后的身体虚弱，抵抗力较差，所以除了要做好伤口的护理之外，还要注意预防感冒，剖宫产的产妇在伤口还没有完全恢复之前就感冒咳嗽的话，那么很有可能会引起切口的突然裂开。

很多产妇因为产后身体不适而选择整天卧床休息，事实上这样做也是不合适的，剖宫产的产妇最好在手术24小时之后就开始做一些简单的翻身或者坐起等活动，这样一来可促进肠胃的蠕动，二来也可避免子宫脱垂的问题。

另外，剖宫产的女性在手术后6个小时之内是一定不能吃饭的，说白了也就是要在产后有排气或者排便之后才能进食，同时在进食时一次也不能吃得过多，以少食多餐的原则进食。

专家认为，剖宫产其实比一般的顺产需要承受更多痛苦，需要注意的细节更多，特别是在产后的护理和日常的饮食上如果一不小心就会给产妇的身心健康带来很大的影响。因此专家建议剖宫产的产妇产后最好制定一套属于自己的健身方案，同时要求家人根据不同的时期的身体特点给予更多关怀与照顾。