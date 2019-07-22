黑龙江省生活习惯病学会委员副教授 王凌云

穿上新鞋后往往要经历一段“美丽又遭罪”的适应期。为让新鞋快速合脚，推荐几个小妙招。

冷冻法。准备两个可密封的塑料袋，加入适量的水，水的多少可以根据鞋子的深浅大小来定。将两个塑料袋完全密封，放进磨脚的鞋子里面，放进冰箱冷冻层，第二天早上取出来，可以撑大鞋子。如果还是觉得磨脚，可重复几次以上步骤。

加热法。这是通过加热使皮质变软。只需用电吹风开热风对着鞋子吹一会儿，让皮革受热膨胀，穿上就舒服多了。

白酒浸湿法。取一点白酒涂抹在鞋子磨脚的地方，充分浸湿。也可以多准备一些布条，浸湿后塞到鞋里。放置一晚，第二天就可以穿了。

护手霜法。可以将护手霜或肥皂涂抹在鞋子磨脚的地方，尽量多涂一点，使磨脚的地方被软化，放置一两天即可。或把婴儿爽身粉涂在鞋上，既止汗，又能减少摩擦，特别是脚背和脚后跟处。

报纸法。把报纸用水稍浸湿，团起来塞入鞋里，放一个晚上，鞋不但能吸收水分变软，干燥后膨胀的报纸还能撑大鞋体。▲