热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

鞋磨脚，涂点白酒

魏亚丰

2019年07月22日08:55 来源：人民网-生命时报

黑龙江省生活习惯病学会委员副教授 王凌云

穿上新鞋后往往要经历一段“美丽又遭罪”的适应期。为让新鞋快速合脚，推荐几个小妙招。

冷冻法。准备两个可密封的塑料袋，加入适量的水，水的多少可以根据鞋子的深浅大小来定。将两个塑料袋完全密封，放进磨脚的鞋子里面，放进冰箱冷冻层，第二天早上取出来，可以撑大鞋子。如果还是觉得磨脚，可重复几次以上步骤。

加热法。这是通过加热使皮质变软。只需用电吹风开热风对着鞋子吹一会儿，让皮革受热膨胀，穿上就舒服多了。

白酒浸湿法。取一点白酒涂抹在鞋子磨脚的地方，充分浸湿。也可以多准备一些布条，浸湿后塞到鞋里。放置一晚，第二天就可以穿了。

护手霜法。可以将护手霜或肥皂涂抹在鞋子磨脚的地方，尽量多涂一点，使磨脚的地方被软化，放置一两天即可。或把婴儿爽身粉涂在鞋上，既止汗，又能减少摩擦，特别是脚背和脚后跟处。

报纸法。把报纸用水稍浸湿，团起来塞入鞋里，放一个晚上，鞋不但能吸收水分变软，干燥后膨胀的报纸还能撑大鞋体。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn