数九寒天 使用药膳滋补身体要对证

江雪

唐·柳宗元

千山鸟飞绝，

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁，

独钓寒江雪。

【古诗今译】

四周的山上没有飞鸟的踪影，小路上连人的踪迹也没有,只有江上的一只小船上，有个披着蓑衣戴着斗笠的老翁，在寒冷的江上冒着风雪独自垂钓。

【诗词赏析】

柳宗元，字子厚，唐代杰出诗人、思想家和政治家，唐宋八大家之一。这首《江雪》，诗人只用二十个字，就描绘了一幅幽静寒冷的画面。“寒江雪”三字是这首诗的点睛之笔，它把全诗前后两部分有机地联系起来，不但形成了一幅凝练概括的图景，也塑造了渔翁完整突出的形象。用具体而细致的手法来摹写背景，用远距离画面来描写主要形象，精雕细琢和极度夸张概括，错综地统一在一首诗里，是这首传世名作独有的艺术特色。

【养生解读】

从诗人的描写中，可推测其创作时间大概在冬季，而且是数九寒天。俗话说“三九四九冰上走”，进入“四九”之后，北方部分地区气温波动较大，而南方大部仍将维持偏暖态势。但是随后冷空气明显加强，中东部大部地区的气温都将下滑，是全年最冷的时间。中医养生专家提醒，很多人此时想通过药膳滋补身体，但是使用时也要对证。

气虚怕冷喝黄芪牛肉汤

市民徐先生每年这个时候都会不舒服，因为比较怕冷，但是又容易出汗，他认为只有热量比较足的人才会在四九天出汗，自己明明很怕冷，怎么可能还出汗呢？

南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师夏公旭介绍说，中医认为，人体的气具有调节人体体温和控制毛孔开阖的功能，因此，当人机体调节体温能力减弱，难以控制毛孔开阖和汗腺的分泌，就会出现怕冷但又爱出汗的症状。气虚体质的人除了怕冷和爱出汗外，还往往表现为肌肉松软、体力较差，只要体力劳动的强度稍大就容易累。身体防御能力一般不怎么好，容易感冒，感冒后康复的时间也比别人慢。气虚体质的人可以尝试食疗进行调理。

【推荐食疗方】黄芪牛肉汤

原料：牛肉（瘦）1000克，黄芪12克，党参12克，大葱20克，姜15克，料酒20克，小葱5克，胡椒粉1克，盐10克，味精2克。

做法：将黄芪、党参洗净，经过加工装于双层纱布袋内封住口做成中药包；牛肉洗净，切成5厘米长、3厘米宽的块；姜、葱洗净；砂锅置大火上，倒入鲜汤2000克，放入鸡骨架，加入牛肉块、中药包煮沸，撇去浮沫；加姜、葱、料酒，移至小火上炖熟透；拣去中药包、姜、葱、鸡骨架；加入精盐、胡椒粉、味精、葱花即成。

点评：黄芪具有补气升阳、固表止汗的功效，党参具有健脾补肺、益气养血生津的功效。牛肉有补中益气、滋养脾胃、强健筋骨、化痰息风、止渴止涎功效，适宜于中气下隐、气短体虚、筋骨酸软、贫血久病及面黄目眩之人食用。

阳虚怕冷喝干姜肉桂羊肉汤

不少人都认为怕冷就是阳虚，这种认识不完全正确，如何了解自己是不是真的阳虚呢？夏公旭说，中医认为，阳虚则外寒。人阳气不足时，不能抵抗外来寒邪的侵袭，会出现怕冷的现象。一般阳虚体质的人有怕冷、手脚冰凉、精神萎靡不振、大便稀溏等症状。根据心、肝、脾、肺、肾五脏的不同，表现的症状各不同。比如心阳虚，除了通常阳虚都会有的症状外，还有心悸、心慌、憋闷、心前区疼痛、失眠多梦、心神不宁、易悲伤等表现。肝阳虚可出现头晕目眩、两侧肋下不适、乳房胀痛、易惊恐或情绪抑郁等。脾阳虚体质，可出现食欲不佳、恶心、打嗝、嗳气、大便稀溏不成形等症状。肾阳虚，有腰膝酸软、多次小便或不通、阳痿早泄、性功能衰退等表现。肺阳虚，通常表现出咳嗽、气短、呼吸无力、声音低且少气、懒言等症状。但是无论哪种阳虚，怕冷、手脚冰凉是阳虚者的最主要表现。如果阳虚怕冷的症状不是很严重，不妨尝试食疗驱寒。

【推荐食疗方】干姜肉桂羊肉汤

原料：羊肉（瘦）150克，干姜30克，肉桂15克。盐1克，大葱3克，花椒粉1克。

做法：羊肉切块，与干姜、肉桂共炖至肉烂，调入盐、葱花、花椒粉，即可出锅。

点评：干姜其实是生姜晒干或烘干后的成品。生姜偏于散寒，干姜比生姜多了温中回阳，尤其是温暖脾阳的作用，著名古方理中汤中就有它的一席之地。凡阳虚怕冷、脘腹冷痛、四肢不温者都比较适合用。肉桂是寒冷季节最为常用的调味食品，有补元阳、暖脾胃、通血脉、散寒气的功用。古代凡治疗阳虚之名方，如右归丸、金匮肾气丸等，皆用肉桂为主药。肉桂甘辛大热，不仅能补阳气，又能散寒邪，故凡阳虚怕冷、四肢不温、腰膝冷痛之人，最宜食用。干姜、肉桂与羊肉一起做成药膳，更有利于增强补阳祛寒的功效。

血虚怕冷喝鸡丝阿胶汤

很多女性面色淡白或微黄，多是由于血虚造成。南京市中西医结合医院中医妇科副主任中医师王俊兰介绍说，经、带、胎、产都可能造成失血，而经期劳累、月经量过多、生产时出血过多等都会导致血虚。女性血虚如果症状不是很严重，不妨试试鸡丝阿胶汤。

【推荐食疗方】鸡丝阿胶汤

原料：鸡胸脯肉100克，阿胶10克，姜10克，盐2克。

做法：鸡脯肉洗净，切成鸡丝；阿胶浸透发开，洗净切块，放沸水锅内煮2小时，捞出沥水；生姜洗净，去皮切片；鸡肉丝、阿胶、姜片同放炖盅内，盖上盅盖；隔水炖1小时，取出，加入精盐调味即成。

点评：阿胶为补血佳品。李时珍在《本草纲目》中称之为“圣药”。与人参、鹿茸并称“中药三宝”。尤为适宜出血而兼见阴虚、血虚证者。阿胶既能补血，又能滋阴。中医认为，鸡肉性味甘温，有滋补血液、补肾益精等功效。两者合用，补血效果更佳。（杨璞）