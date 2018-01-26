大寒天气寒冷到了极点，人体阴阳消长代谢也处于相对缓慢的时候，所以大寒养生着重于藏，此时应早睡晚起，不要轻易扰动阳气，凡事不要过度操劳，要使神志深藏于内，避免急躁发怒，还需要适当饮食进补。

神静少虑 节欲保精

“自身有病自身知，身病还将心自医；心境静时身亦静，心生还是病生时。”此诗告诫我们要注意修身养性，才可杜绝情志疾病。日常情绪要温和，既不过分地拘束，也不放纵，凡事有度。精乃肾之主，冬季养生，应节制性生活，不能恣其情欲，伤其肾精。冬天宜养精气，合理房事，节欲保精，不可因房事不节，劳倦内伤，损伤肾气，应安心养性，怡神敛气。老人精神调养还应注意避免过喜或伤心，减少心脑疾病的发生。要注意保持心情舒畅，心境平和，使体内的气血和顺，不扰乱机体内闭藏的阳气，做到“正气存内，邪不可干”。

睡子午觉 重手足背

起居有常，养其神也，不妄劳作，养其精也。在起居方面仍要顺应冬季闭藏的特性，做到早睡晚起，早睡是为了养人体的阳气，晚起是为养阴气。既要保证充足的夜间睡眠，又可在午后适当打个盹，但要避免睡时着凉。此外，勤搓手能疏通经络，对身体也有好处。众所周知，手上有许多重要的穴位，比如劳宫穴、鱼际穴、合谷穴等，通过揉搓手掌、按摩手指可充分刺激相应的穴位，达到预防疾病的目的，时间可长可短，贵在坚持。中医认为，人体背部乃阳中之阳，风寒之邪气极易通过背部侵入人体而引发疾病。大寒时节气候寒冷，若阳光充足，可出门走走，晒晒太阳，有利于补益阳气。

俗话说“百病从寒起，寒从脚下生。”足少阴肾经、足太阴脾经、足厥阴肝经汇集于此，故脚与人体健康关系密切。重视脚部的防护，除了注意脚部保暖外，平时应多活动双脚，适当进行慢跑、散步等运动，还应该养成睡前用温热水泡脚的习惯，既能御寒，又可促进局部血液循环，减轻下肢的沉重感及周身疲劳。“大寒”是冬季的最后一个节气，俗话说“大寒大寒，防风御寒。”除了注意防寒之外，还须防风，衣着要随着气温变化而增减，手脚易冻，尤其应注意保暖。

审慎选食 合理多样

俗话说“冬令进补，来年打虎。”对于老年人、女性以及免疫力低下的人来说，冬令进补尤为重要。此时在饮食上宜清淡，不宜过食辛辣燥热、肥腻之物，多食会导致内热积聚、郁热上冲以及饮食不化、聚湿生痰。饮食应以“三多三少”为原则，即多食蛋白质、维生素、纤维素，少食糖、盐、脂肪。中医认为，冬季饮食首选温补类食物，比如鸡肉、羊肉、牛肉、鲫鱼等，但切记不可过多进食此类食物，易上火；可食用平补类食物，比如莲子、大枣、银耳、薏苡仁等，此类食物无滋腻碍胃的缺点；适当吃些滋补类食物，如黑木耳、黑豆、芝麻等，可滋阴益肾、添精补髓。对于阳虚及气血虚之人，可食用当归生姜羊肉汤，温阳补血。此外，冬令时节可多食坚果，有助于降低胆固醇、预防疾病。

“三九”敷贴 冬夏皆治

根据中医治未病的理念，产生了夏有“三伏贴”、冬有“三九贴”的养生之道。冬季“三九贴”适合慢性支气管炎、长期咳嗽和哮喘患者，用中药外敷特定的穴位，达到祛除和预防疾病的目的。根据中医“天人相应”理论，在阳气始生的冬至之日，用白芥子、细辛等温阳之药贴敷于相应的腧穴，起到助阳的作用，不仅能巩固夏日“冬病夏治”敷贴的效果，还能控制疾病的发作，达到冬夏皆治的目的。（吴梦婷）