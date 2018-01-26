一阳初夏中大吕 谷粟为粥和豆煮

《腊八》

清·夏仁虎

腊八家家煮粥多，

大臣特派到雍和。

圣慈亦是当今佛，

进奉熬成第二锅。

诗词解析

腊八节一到，民间家家户户都要煮腊八粥吃，而皇帝乃当世活佛，他也要到雍和宫煮粥奉佛并赐大臣、诸王、宫妃等。据文献记载，清代雍和宫有4口煮粥的大锅，最大的直径为2米，深1.5米。熬粥时，第一锅粥是奉佛的，第二锅粥是赐给太后和帝后家眷的，第三锅粥是赐给诸王和少主府的，第四锅粥是赐给喇嘛的。

腊八粥原材料种类有讲究

腊八这一天有吃腊八粥的习俗，腊八粥也叫七宝五味粥，我国喝腊八粥的历史已有一千多年，最早始于宋代。每逢腊八这一天，不论是朝廷、官府、寺院还是黎民百姓家都要做腊八粥。到了清朝，喝腊八粥的风俗更是盛行。在宫廷，皇帝、皇后、皇子等都要向文武大臣、侍从宫女赐腊八粥，并向各个寺院发放米、果等供僧侣食用。在民间，家家户户也要做腊八粥，祭祀祖先；同时，合家团聚在一起食用，馈赠亲朋好友。

腊八粥的美味和营养由腊八粥的原材料决定。常见的原材料有大米、小米、糯米、薏米、红小豆、绿豆、红枣、花生、枸杞、黑芝麻、百合、莲子等，既有谷类、豆类，又有坚果、干果。能够让我们在一碗八宝粥中吃到许多种食物，美味又营养。

做粥的原材料因人而异、因地而异是我国腊八传统习俗中的精华。中医认为，腊八粥中的谷类，比如大米、小米、糯米，富含碳水化合物，有健脾胃、补中益气的功效；豆类，比如红小豆、绿豆，富含植物蛋白质；坚果，比如花生有“长生果”的美称，具有润肺、和胃、止咳、利尿等多种功效。核桃仁具有补肾纳气、益智健脑、筋壮骨的功效，所含的维生素E更是公认的抗衰老药物；干果，比如大枣，富含维生素、矿物质等营养成分。

食用腊八粥的注意事项

一般来说，如果给老人喝，其中应多加豆类。从营养学角度来看，豆类能为老人补充优质蛋白，有效缓解老人对蛋白质吸收能力较差的问题。从中医角度来看，豆类能补肾，对于缓解老人的肾气亏虚有好处。

如果是给孩子喝，可以适当多加入一些大米、高粱米等。谷物在生长过程中接受天地间的阳气，具有强大的生发功能，因此对孩子身体成长很有好处。孩子的消化能力较弱，可以适当加入大枣、莲子、山药、薏仁等健脾益气温中的辅料。如果孩子积食，可以加入助消化的新鲜山楂。

另外，痰湿体质的人喝腊八粥可适当多放薏米；脾虚的人可以将黄豆作为主料。糖尿病患者喝腊八粥可以将燕麦或者荞麦作为主料，不要加入糯米和白米，更不要加糖，因为糖尿病患者血糖比较高，如果在粥里面加入一些糖的话，就会增加糖的摄入，这样会导致血糖上升。

如果在腊八粥内加入羊肉、狗肉、鸡肉等，腊八粥的滋补营养价值会更高。对于高血压患者，不妨在粥里加点白萝卜、芹菜，对于经常失眠的人，在粥里加点龙眼肉、酸枣仁，可以起到很好的养心安神的作用，何首乌、枸杞子具有延年益寿的作用，对血脂也有辅助调节作用，是老年人的食疗佳品。

都说喝粥养胃，但是对于肠胃不好的孕妇来说，还是有弊处的。因为喝粥不用慢慢咀嚼，不能促进可以帮助消化的口腔唾液腺的分泌；而且水含量偏高的粥在进入胃里后，会起到稀释胃酸的作用，加速胃的膨胀，使胃运动缓慢，这同样不利于消化。

适当喝粥确实有益，但不可顿顿喝。不管是什么食物，在食用的时候都要注意一下量，不能一直都吃同样的食物。粥是流食，所以和米饭比起来，能量稍微少一些，而且营养元素也不能及时补充。所以，可将粥煮得稠一些，或者在喝粥的同时吃点主食，这样才能营养均衡。